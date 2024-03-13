Rap Müziğin Kraliçesi: Müziğiyle Kulağımızın Pasını Silen Lil Zey'in 16 Şarkısı
Rap Müziğin Kraliçesi: Müziğiyle Kulağımızın Pasını Silen Lil Zey'in 16 Şarkısı
Rap müzik dinleyenlerin yolu bir kere olsun Lil Zey'den geçtiyse artık bunun geri dönüşü yoktur çünkü adeta bağımlısı olacaksınız! Lil Zey'in en çok dinlenen parçaları için kulaklığı takın...
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1. Zor II
2. Eskisi Gibi
3. Heveslenmem
4. Lil Zey - Peygamber Sabrı feat. GOKO!
5. Lil Zey - OnlyFans (Official Music Video)
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6. LUCIANO feat LIL ZEY - ELMAS
7. Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar
8. Lil Zey & Rosalie. - 80 Kere (Music Video)
9. KOZMOS x LIL ZEY - GEÇMİŞİ SİL (OFFICIAL VIDEO)
10. Lil Zey - Vuslat
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11. Yolumuz Yol Değil
12. Lil Zey - 1 gr eksik (Music Video)
13. Lil Zey - Piç Ettim
14. Yolumuz Yol Değil
15. Khontkar & Lil Zey - Gözyaşı Rapsodi 3 (Prod. by Barry Allen & Yiğit Boyunağa)
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16. KÖK$VL & Lil Zey - Ötede Dur (Music Video)
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