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Rap Müziğin Kraliçesi: Müziğiyle Kulağımızın Pasını Silen Lil Zey'in 16 Şarkısı

etiket Rap Müziğin Kraliçesi: Müziğiyle Kulağımızın Pasını Silen Lil Zey'in 16 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 13:04

Rap müzik dinleyenlerin yolu bir kere olsun Lil Zey'den geçtiyse artık bunun geri dönüşü yoktur çünkü adeta bağımlısı olacaksınız! Lil Zey'in en çok dinlenen parçaları için kulaklığı takın...

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1. Zor II

2. Eskisi Gibi

3. Heveslenmem

4. Lil Zey - Peygamber Sabrı feat. GOKO!

5. Lil Zey - OnlyFans (Official Music Video)

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6. LUCIANO feat LIL ZEY - ELMAS

7. Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar

8. Lil Zey & Rosalie. - 80 Kere (Music Video)

9. KOZMOS x LIL ZEY - GEÇMİŞİ SİL (OFFICIAL VIDEO)

10. Lil Zey - Vuslat

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11. Yolumuz Yol Değil

12. Lil Zey - 1 gr eksik (Music Video)

13. Lil Zey - Piç Ettim

14. Yolumuz Yol Değil

15. Khontkar & Lil Zey - Gözyaşı Rapsodi 3 (Prod. by Barry Allen & Yiğit Boyunağa)

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16. KÖK$VL & Lil Zey - Ötede Dur (Music Video)

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