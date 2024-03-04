Ramazana Hazırlanırken, Emeklinin Pidesine Enflasyon Ortak Oldu: 5 Pidenin 1'i Enflasyona Gitti

Enflasyonda son 3 yılda yaşananlar ekonomi biliminde kitaplara girecek nitelikte oldu. Ürün ve hizmet fiyatlarına neredeyse 1 sıfır eklenen bu süreçte, ramazan pidesinin de kilogram fiyatı yüzde 445 oranında yükseldi. En düşük emekli maaşı ise aynı oranda yükselmediğinden emekliler enflasyona bir pide kaptırdı.