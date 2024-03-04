Ramazana Hazırlanırken, Emeklinin Pidesine Enflasyon Ortak Oldu: 5 Pidenin 1'i Enflasyona Gitti
Ramazana Hazırlanırken, Emeklinin Pidesine Enflasyon Ortak Oldu: 5 Pidenin 1'i Enflasyona Gitti
Enflasyonda son 3 yılda yaşananlar ekonomi biliminde kitaplara girecek nitelikte oldu. Ürün ve hizmet fiyatlarına neredeyse 1 sıfır eklenen bu süreçte, ramazan pidesinin de kilogram fiyatı yüzde 445 oranında yükseldi. En düşük emekli maaşı ise aynı oranda yükselmediğinden emekliler enflasyona bir pide kaptırdı.
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Son yıllarda yüksek enflasyonla yaşamak her kesim zorlarken, en çok etkilenen kesimlerin içinde emekliler yer aldı. Emekliler için son 20 yılda 2023 gibi bir yıl yaşamadı. "Emekliler Yılı" ilan edilse de 2024 de emekliler için kolay geçmeyecek.
Asgari ücretliler, 2024 yılında alım gücünü yükseltirken, "Ramazan pidesi endeksi" asgari ücretlinin 2012-2024 yılları arasında 2024'ü zirveye taşıdığını gösterdi.
2012 yılında 400 gram pide fiyatı 1,5 TL'den satılırken, 2013 yılında pide fiyatı "shrinkflasyon"a uğrayarak 300 grama düştü.
Emekliler 2023'te en düşük emekli maaşıyla günde 5 pide alabilirken, 2024'te 4 pide alabiliyor.
Asgari ücretlilerde de 2023 yılında 1.022 pide alınabilirken, 2024’te 1.133 pide alınabiliyor. 2012-2024 arasında asgari ücretliler en çok pideyi bu yıl alabiliyor.
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