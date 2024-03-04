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Ramazana Hazırlanırken, Emeklinin Pidesine Enflasyon Ortak Oldu: 5 Pidenin 1'i Enflasyona Gitti

Ramazana Hazırlanırken, Emeklinin Pidesine Enflasyon Ortak Oldu: 5 Pidenin 1'i Enflasyona Gitti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 17:34

Enflasyonda son 3 yılda yaşananlar ekonomi biliminde kitaplara girecek nitelikte oldu. Ürün ve hizmet fiyatlarına neredeyse 1 sıfır eklenen bu süreçte, ramazan pidesinin de kilogram fiyatı yüzde 445 oranında yükseldi. En düşük emekli maaşı ise aynı oranda yükselmediğinden emekliler enflasyona bir pide kaptırdı.

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Son yıllarda yüksek enflasyonla yaşamak her kesim zorlarken, en çok etkilenen kesimlerin içinde emekliler yer aldı. Emekliler için son 20 yılda 2023 gibi bir yıl yaşamadı. "Emekliler Yılı" ilan edilse de 2024 de emekliler için kolay geçmeyecek.

Son yıllarda yüksek enflasyonla yaşamak her kesim zorlarken, en çok etkilenen kesimlerin içinde emekliler yer aldı. Emekliler için son 20 yılda 2023 gibi bir yıl yaşamadı. "Emekliler Yılı" ilan edilse de 2024 de emekliler için kolay geçmeyecek.

Euronews'in aktardığına göre, Ramazan ayına hazırlandığımız şu günlerde en düşük emekli maaşının aldığı pide de azaldı. En düşük emekli maaşıyla alınabilen pide sayısı yüzde 21 oranında düştü.

Asgari ücretliler, 2024 yılında alım gücünü yükseltirken, "Ramazan pidesi endeksi" asgari ücretlinin 2012-2024 yılları arasında 2024'ü zirveye taşıdığını gösterdi.

Asgari ücretliler, 2024 yılında alım gücünü yükseltirken, "Ramazan pidesi endeksi" asgari ücretlinin 2012-2024 yılları arasında 2024'ü zirveye taşıdığını gösterdi.

Ramazan pidesi kilogram fiyatı 2024'te 60 lira olarak açıklanırken, İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. 

2023 yılında İstanbul'da ramazan pidesinin kilogram fiyatı 33,3 TL, 2022 yılında 18,2 TL ve 2021 yılında da 11 liradan satıldı. 

Son üç yılda ramazan pidesinin kilogram fiyatı yüzde 445 oranında arttı. son 2 yılda yüzde 230, son bir yılda ise yüzde 80 oranında zamlandı.

2012 yılında 400 gram pide fiyatı 1,5 TL'den satılırken, 2013 yılında pide fiyatı "shrinkflasyon"a uğrayarak 300 grama düştü.

2012 yılında 400 gram pide fiyatı 1,5 TL'den satılırken, 2013 yılında pide fiyatı "shrinkflasyon"a uğrayarak 300 grama düştü.

2018 yılında da zam gelmeyen pide fiyatı bir küçülme daha yaşayarak 275 grama düştü. 2022 yılında 330 grama çıkan pide 2023’te 300, 2024’te de 250 gram oldu. 

Gramaj giderek değişirken, kilogram üzerinden karşılaştırınca, en düşük emekli maaşıyla satın alınabilen pide yüzde 21 azaldı.

Emekliler 2023'te en düşük emekli maaşıyla günde 5 pide alabilirken, 2024'te 4 pide alabiliyor.

Emekliler 2023'te en düşük emekli maaşıyla günde 5 pide alabilirken, 2024'te 4 pide alabiliyor.

4b Bağkur emeklisi, 250 gram üzerinden hesaplandığında, 2023 yılında 841 pide alabilirken, 2024'te 667 pide alabiliyor. 

4a işçi emeklileri ise 2023’te en düşük emekli maaşıyla 852 pide alabilirken, 2024'te 696 pide satın alabiliyor. 

2012-2024 arasında bakıldığında en düşük emekli maaşıyla en az pideyi 2022 ve 2024 yıllarında almış oluyorlar.

Asgari ücretlilerde de 2023 yılında 1.022 pide alınabilirken, 2024’te 1.133 pide alınabiliyor. 2012-2024 arasında asgari ücretliler en çok pideyi bu yıl alabiliyor.

Asgari ücretlilerde de 2023 yılında 1.022 pide alınabilirken, 2024’te 1.133 pide alınabiliyor. 2012-2024 arasında asgari ücretliler en çok pideyi bu yıl alabiliyor.
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