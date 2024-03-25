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Ramazan’da Sağlıklı Sofralar Hazırlamak İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Yemek Tarifi

etiket Ramazan’da Sağlıklı Sofralar Hazırlamak İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Yemek Tarifi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 21:01

Ramazan'da iftara hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler için muhteşem tarifler ile geldik! Pratik hazırlanışı ve sağlıklı pişirme yöntemleri ile iftar sofralarınıza nefis lezzetler katmak isterseniz haydi, başlıyoruz!

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1. Karnabahar Köftesi

1. Karnabahar Köftesi

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15-20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 büyük boy karnabahar

  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/4 su bardağı ince kıyılmış taze maydanoz

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu veya yulaf unu

  • Tuz, karabiber, zeytinyağı

Yapılışı:

1. Karnabaharı küçük parçalara ayırın ve haşlayın, sonra suyunu süzüp soğumasını bekleyin.

2. Soğuyan karnabaharı ezerek püre haline getirin ve büyük bir kaseye alın.

3. Karnabahar püresine rendelenmiş beyaz peyniri, rendelenmiş havucu, ince kıyılmış maydanozu, yumurtaları, galeta ununu veya yulaf ununu, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.

4. Karışımı buzdolabında yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

5. Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve köfte şekli verin.

6. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine köfteleri yerleştirin, üzerlerine zeytinyağı sıkın ve 180 derece sıcaklıkta önceden ısıtılmış Airfryer'da 15-20 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.

7. Pişen karnabahar köftelerini sıcak olarak servis yapın. İsteğe bağlı olarak yanında yoğurtlu sos ile servis edebilirsiniz.

2. Sebzeli Tavuk

2. Sebzeli Tavuk

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 adet kemiksiz tavuk göğsü

  • 2 adet havuç

  • 1 adet büyük patates

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kuru kekik,toz sarımsak

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayıp temizleyin. Havuçları, patatesi ve kabakları küp şeklinde doğrayın. Biberleri de uzun şeritler halinde kesin.

2. Tavuk göğüslerini yıkayıp kurulayın ve üzerlerine tuz, karabiber, kuru kekik ve toz sarımsak serpin. 

3. Pişirme haznesine tavukları yerleştirin. Yanlarına doğranmış sebzeleri ekleyin.

4. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve bir spatula yardımıyla hafifçe karıştırın, böylece yağ ve baharatlar her yere eşit şekilde dağılsın.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 180°C'ye ısıtın ve daha sonra tavuk ve sebzeleri içine yerleştirin ve 20 dakika kadar pişirin.

6. Pişen tavuk ve sebzeleri çıkarın, sıcak olarak servis yapın.

3. Balık Taco

3. Balık Taco

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 adet balık fileto (somon veya levrek tercih edilebilir)

  • Zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

  • Taco yaprakları

  • Avokado

  • Kırmızı soğan

  • Domates

  • Limon dilimleri (servis için)

Yapılışı:

1. Balık filetolarını zeytinyağı, tuz ve karabiberle marine edin.

2. Balık filetolarını Philips Airfryer 7000 XXL pişirme haznesine yerleştirin ve 10-12 dakika pişirin veya altın rengine gelene kadar pişirin.

3. Pişen balığı parçalara ayırın.

4. Taco yapraklarını hafifçe ısıtın.

5. Isıtılmış taco yapraklarına avokado dilimleri, balık parçaları, ince dilimlenmiş kırmızı soğan ve küp doğranmış domates yerleştirin.

6. Limon dilimleriyle servis yapın.

4. Kabak Dolması

4. Kabak Dolması

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20-25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Tek Tencere Yemeği

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy kabak

  • 1 su bardağı bulgur

  • 1 adet soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, kimyon

  • Maydanoz veya dereotu

Yapılışı:

1. Kabakların üst kısmını kesin ve içini çıkarın.

2. Kabakların içini bir kaba alın. Üzerine ince doğranmış soğanı, zeytinyağını, domates salçasını, toz kırmızı biberi, karabiberi, kimyonu ve tuzu ekleyin.

3. Bulguru yıkayın ve süzün, ardından bu karışıma ekleyin. İsteğe bağlı olarak doğranmış maydanoz veya dereotunu da ekleyebilirsiniz.

4. Karışımı kabakların içine doldurun.

5. Philips Airfryer 7000 XXL ile 180°C'de kabak dolmalarını 20-25 dakika boyunca kabaklar yumuşayana kadar pişirin pişirin.

5. Zeytinyağlı Enginar

5. Zeytinyağlı Enginar

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20-25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Tek Tencere Yemeği

Malzemeler:

  • 4 adet enginar

  • 2 adet havuç

  • 2 adet patates

  • 1 su bardağı bezelye (donmuş veya taze)

  • 2 adet limon

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak, doğranmış

  • Tuz, karabiber

  • Maydanoz (servis için)

Yapılışı:

1. Enginarların saplarını kesin, sert yaprakları ayıklayın ve enginarları limonlu suda bekletin.

2. Havuçları ve patatesleri küp küp doğrayın. Sarımsakları zeytinyağıyla karıştırın.

3. Enginarları dörde bölün ve içlerini bir kaşık yardımıyla temizleyin. Dilimlerin üzerine limon suyu sıkın.

4. Hazırladığınız havuç, patates ve bezelyeleri sarımsaklı zeytinyağı karışımıyla iyice harmanlayın.

5. Enginarları, havuçları, patatesleri ve bezelyeleri pişirme haznesine yerleştirin.

6. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 180°C'ye ısıtın ve sebzeleri 20-25 dakika pişirin veya sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

7. Pişen sebzeleri servis tabağına alın. Üzerlerine tuz, karabiber ve maydanoz serpip servis yapın.

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6. Peynirli Kabak ve Patates

6. Peynirli Kabak ve Patates

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy patates

  • 1 adet orta boy kabak

  • 100 gram rendelenmiş peynir

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, toz sarımsak, kuru kekik

  • Taze maydanoz veya dereotu (servis için)

Yapılışı:

1. Patates ve kabakları doğrayın, zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

2. Sebzeleri pişirme haznesine yerleştirin, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

3. Pişen sebzelerin üzerlerine rendelenmiş peyniri serpin.

4. Bir kez daha Philips Airfryer 7000 XXL'da 5-7 dakika pişirin.

5. Servis yaparken üzerlerine taze maydanoz veya dereotu serpip sıcak servis yapın.

7. Tavuk Şiş

7. Tavuk Şiş

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk göğsü, küp şeklinde doğranmış

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 çay kaşığı toz kimyon

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı toz köri

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk parçalarını zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla karıştırın, 30 dakika buzdolabında bekletin.

2. Tavuk parçalarını şişlere dizin.

3. Tavuk şişleri Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin, yaklaşık 15-20 dakika tavuklar altın rengine gelene kadar pişirin.

4. Pişen tavuk şişlerini limon dilimleriyle birlikte servis yapın.

8. Kıymalı Patlıcan Ruloları

8. Kıymalı Patlıcan Ruloları

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy patlıcan

  • 300 gram kıyma

  • 1 adet orta boy soğan, doğranmış

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, toz kimyon, toz kırmızı biber

  • Taze maydanoz veya dereotu (servis için)

Yapılışı:

1. Patlıcanları ince dilimler halinde kesin. Tuzlu suya koyarak 15 dakika bekletin.

2. Kıymayı, doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsağı, salçayı ve baharatları karıştırın.

3. Patlıcan dilimlerinin üzerine kıymalı harçtan koyun, rulo şeklinde sarın.

4. Patlıcan rulolarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin, 25-30 dakika pişirin.

5. Pişen ruloları servis tabağına alın, üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve eriyene kadar birkaç dakika daha pişirin.

6. Servis yaparken üzerlerine taze maydanoz veya dereotu serpin.

9. Fırınlanmış Sebzeli Somon

9. Fırınlanmış Sebzeli Somon

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 dilim somon fileto

  • 2 adet havuç, dilimlenmiş

  • 1 adet kabak, dilimlenmiş

  • 1 adet kırmızı biber, dilimlenmiş

  • 1 adet sarı biber, dilimlenmiş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Somon filetolarını yıkayın ve kurulayın.

2. Dilimlenmiş sebzeleri somon filetolarının altına ve üstüne eşit şekilde yerleştirin.

3. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle somon ve sebzeleri harmanlayın.

4. Somon ve sebzeleri Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin, 15-20 dakika pişirin veya somon filetoları istenilen pişmişlik derecesine gelene kadar pişirin.

5. Pişen somon ve sebzeleri servis tabağına alın, üzerlerine limon dilimleri ekleyin.

10. Baharatlı Hindi Göğsü

10. Baharatlı Hindi Göğsü

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 500 gram hindi göğsü

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Hindi göğsünü temizleyin.

2. Yoğurdu derin bir kapta çırpın. Üzerine kimyon, zerdeçal, zeytinyağı ve tuz ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın.

3. Hazırladığınız karışımı hindi göğsünün her yerine yedirerek sürün. Göğsü bu şekilde buzdolabında dinlendirin.

4. Önceden ısıttığınız Philips Airfryer 7000 XXL'da göğsün her iki tarafı da altın rengi alana kadar pişirin.

5. Pişen hindi göğsünü sıcak olarak servis yapın. Yanında taze yeşilliklerle veya tercihinize göre garnitürlerle servis edebilirsiniz.

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