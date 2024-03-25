Ramazan’da Sağlıklı Sofralar Hazırlamak İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Yemek Tarifi
Ramazan’da Sağlıklı Sofralar Hazırlamak İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Yemek Tarifi
Ramazan'da iftara hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler için muhteşem tarifler ile geldik! Pratik hazırlanışı ve sağlıklı pişirme yöntemleri ile iftar sofralarınıza nefis lezzetler katmak isterseniz haydi, başlıyoruz!
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1. Karnabahar Köftesi
2. Sebzeli Tavuk
3. Balık Taco
4. Kabak Dolması
5. Zeytinyağlı Enginar
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6. Peynirli Kabak ve Patates
7. Tavuk Şiş
8. Kıymalı Patlıcan Ruloları
9. Fırınlanmış Sebzeli Somon
10. Baharatlı Hindi Göğsü
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