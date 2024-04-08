Ramazan'a Değil Ama Kurban'a: Kakao Fiyatları Bayram Çikolatasını Stok Yaptıracak!
Ramazan'a Değil Ama Kurban'a: Kakao Fiyatları Bayram Çikolatasını Stok Yaptıracak!
Kakao fiyatlarındaki son dönemdeki yüksek artış, çikolatada da zam beklentisi oluşturdu. Bayrama günler kala bayram çikolatalarında da fiyatlar düşündürecek.
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Kakao fiyatlarındaki global yükseliş, gözleri çikolataya döndürdü.
Ramazan Bayramı'na geri sayım sürerken, bayram alışverişleri de tamamlanıyor.
Baklavaya benzer fiyat artışları da küresel kakao fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle çikolatalara yöneliyor.
Türkiye'de şekerleme pazarının toplam büyüklüğü 3 milyar dolardan fazla olurken, çikolata sektörü bunun 1 milyar dolarlık kısmını kaplıyor.
Yılda kişi başı ortalama 3,1 kilogram çikolata tüketilirken, Türkiye, dünyada en çok çikolata tüketen 5 ülkeden biri oluyor.
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Ulan bir sade kahve bitter çikolata keyfimiz vardı hay ben bu dünyanın.........
Şekeri kesmenin tam sırası
O kadar çikolata yiyiyormuymuşuz biz