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Ramazan'a Değil Ama Kurban'a: Kakao Fiyatları Bayram Çikolatasını Stok Yaptıracak!

Ramazan'a Değil Ama Kurban'a: Kakao Fiyatları Bayram Çikolatasını Stok Yaptıracak!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.04.2024 - 13:49

Kakao fiyatlarındaki son dönemdeki yüksek artış, çikolatada da zam beklentisi oluşturdu. Bayrama günler kala bayram çikolatalarında da fiyatlar düşündürecek.

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Kakao fiyatlarındaki global yükseliş, gözleri çikolataya döndürdü.

Kakao fiyatlarındaki global yükseliş, gözleri çikolataya döndürdü.

Sözcü'de Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre, Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız, Ramazan Bayramı'nda kakao fiyatlarındaki artışın henüz net yansımaması nedeniyle stok olacağını zamlı fiyatlarınsa Kurban Bayramı’nda görüleceğini belirtti.

Ramazan Bayramı'na geri sayım sürerken, bayram alışverişleri de tamamlanıyor.

Ramazan Bayramı'na geri sayım sürerken, bayram alışverişleri de tamamlanıyor.

Bayram ziyaretlerinde vazgeçilmez olan bol tatlı ikramların başına baklava ve şekerle çikolata geliyor.

Baklava fiyatlarındaki gelişmeler burada.

Baklavaya benzer fiyat artışları da küresel kakao fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle çikolatalara yöneliyor.

Baklavaya benzer fiyat artışları da küresel kakao fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle çikolatalara yöneliyor.

Dünyanın en büyük çikolata pazarlarından biri Türkiye, bayram dönemlerinde satışlarda 'top' yapıyor.

Türkiye'de şekerleme pazarının toplam büyüklüğü 3 milyar dolardan fazla olurken, çikolata sektörü bunun 1 milyar dolarlık kısmını kaplıyor.

Türkiye'de şekerleme pazarının toplam büyüklüğü 3 milyar dolardan fazla olurken, çikolata sektörü bunun 1 milyar dolarlık kısmını kaplıyor.

Patiswiss patronu Yıldız, Ramazan Bayramı'nda üreticilerin henüz kakaodaki artışları çikolata fiyatlarına yansıtmadığını ancak Kurban Bayramı'nda zamların etiketlerde görüleceğini öngörüyor. Bir de 'merdiven altı' olarak tabir edilen üreticilere karşı da uyarıda bulunuyor. Tüketicileri 'etiketsiz, açıkta satılan' ürünleri almamaları konusunda uyarıyor. 

Türkiye'de yılda toplamda 400 bin ton çikolata üretildiğini söyleyen Elif Aslı Yıldız, yılda 1 milyar TL’ye yakın da bir ihracat hacmi bulunduğu belirtiyor.

Yılda kişi başı ortalama 3,1 kilogram çikolata tüketilirken, Türkiye, dünyada en çok çikolata tüketen 5 ülkeden biri oluyor.

Yılda kişi başı ortalama 3,1 kilogram çikolata tüketilirken, Türkiye, dünyada en çok çikolata tüketen 5 ülkeden biri oluyor.
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Hasan Tahsin

Ulan bir sade kahve bitter çikolata keyfimiz vardı hay ben bu dünyanın.........

flash.

Şekeri kesmenin tam sırası

Crystal Maiden

O kadar çikolata yiyiyormuymuşuz biz