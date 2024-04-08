Ramazan'a Değil Ama Kurban'a: Kakao Fiyatları Bayram Çikolatasını Stok Yaptıracak!

Patiswiss patronu Yıldız, Ramazan Bayramı'nda üreticilerin henüz kakaodaki artışları çikolata fiyatlarına yansıtmadığını ancak Kurban Bayramı'nda zamların etiketlerde görüleceğini öngörüyor. Bir de 'merdiven altı' olarak tabir edilen üreticilere karşı da uyarıda bulunuyor. Tüketicileri 'etiketsiz, açıkta satılan' ürünleri almamaları konusunda uyarıyor.

Türkiye'de yılda toplamda 400 bin ton çikolata üretildiğini söyleyen Elif Aslı Yıldız, yılda 1 milyar TL’ye yakın da bir ihracat hacmi bulunduğu belirtiyor.