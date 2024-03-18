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Çikolata Severler Stokları Hazırlayın: Kakao Fiyatları Zirveye Tırmanmaya Devam Ediyor

Çikolata Severler Stokları Hazırlayın: Kakao Fiyatları Zirveye Tırmanmaya Devam Ediyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.03.2024 - 16:37 Son Güncelleme: 18.03.2024 - 16:39

Çikolata fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz gözüküyor: Kakao fiyatı rekor kırmaya devam ediyor.

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Kakao'da vadeli fiyatlar üç aydan kısa bir süre içinde iki katına çıktı.

Kakao'da vadeli fiyatlar üç aydan kısa bir süre içinde iki katına çıktı.

Geçen aylarda dünyanın en büyük kakao üreticisi Fildişi Sahilleri'nde üretimde kötüleşme devam edince, Londra'da da kakao fiyatları rekor seviyeye taşınmıştı.

Geçen aylardaki hızlı yükselişi sürdüren gıda emtiası kakao, New York'ta en aktif kontratta ton başına 8,394 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Geçen aylardaki hızlı yükselişi sürdüren gıda emtiası kakao, New York'ta en aktif kontratta ton başına 8,394 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

ICE'da da Mayıs vadeli kakao fiyatı yüzde 3,1 artarak 8,267 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Kakaonun ağırlıklı üretim bölgesi olan Batı Afrika'da, hastalıklar ve aşırı hava koşulları nedeniyle üretim azalırken, üst üste arz açığına doğru sürüklendi.

Kakaonun ağırlıklı üretim bölgesi olan Batı Afrika'da, hastalıklar ve aşırı hava koşulları nedeniyle üretim azalırken, üst üste arz açığına doğru sürüklendi.

'Halihazırda fiyat artışlarını duyurmuş olan pek çok oyuncu var. Biz de bu grubun bir parçasıyız,' diyen çikolata üreticisi Lindt & Spruengli AG'nin finans müdürü Martin Hug,  'Şu anda kakao piyasasında ne olacağını tahmin etmek çok zor. Ancak bunu elimizden geldiğince iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum' dedi.

Çikolata severlere kötü haber, tüm dünyada çikolata fiyatları artarken, bu koşullar altında da yükselişin sürmesi bekleniyor.

Çikolata severlere kötü haber, tüm dünyada çikolata fiyatları artarken, bu koşullar altında da yükselişin sürmesi bekleniyor.

Kakaonun ton fiyatı sadece geçen hafta yüzde 8,3 yükselirken, Fildişi Sahilleri ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadığı bu yüzde de üretimi kısmaya ya da durdurmaya yönelik kararlar alınca fiyatlar rekor kırmaya devam etti.

Geçen haftalarda esprili bir dille uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan da çikolata fiyatlarına dikkat çekmişti.

Geçen haftalarda esprili bir dille uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan da çikolata fiyatlarına dikkat çekmişti.
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bangladeş yüzyılında neyi stoklayacağımızı şaşırdık 🙄