Çikolata Severler Stokları Hazırlayın: Kakao Fiyatları Zirveye Tırmanmaya Devam Ediyor
Çikolata Severler Stokları Hazırlayın: Kakao Fiyatları Zirveye Tırmanmaya Devam Ediyor
Çikolata fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz gözüküyor: Kakao fiyatı rekor kırmaya devam ediyor.
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Kakao'da vadeli fiyatlar üç aydan kısa bir süre içinde iki katına çıktı.
Geçen aylardaki hızlı yükselişi sürdüren gıda emtiası kakao, New York'ta en aktif kontratta ton başına 8,394 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.
Kakaonun ağırlıklı üretim bölgesi olan Batı Afrika'da, hastalıklar ve aşırı hava koşulları nedeniyle üretim azalırken, üst üste arz açığına doğru sürüklendi.
Çikolata severlere kötü haber, tüm dünyada çikolata fiyatları artarken, bu koşullar altında da yükselişin sürmesi bekleniyor.
Geçen haftalarda esprili bir dille uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan da çikolata fiyatlarına dikkat çekmişti.
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bangladeş yüzyılında neyi stoklayacağımızı şaşırdık 🙄