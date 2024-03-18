Çikolata Severler Stokları Hazırlayın: Kakao Fiyatları Zirveye Tırmanmaya Devam Ediyor

'Halihazırda fiyat artışlarını duyurmuş olan pek çok oyuncu var. Biz de bu grubun bir parçasıyız,' diyen çikolata üreticisi Lindt & Spruengli AG'nin finans müdürü Martin Hug, 'Şu anda kakao piyasasında ne olacağını tahmin etmek çok zor. Ancak bunu elimizden geldiğince iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum' dedi.