Ramazan Bayramı'nın Şekeri Kaçtı: Baklava Fiyatları El Yakıyor!
Ramazan Bayramı'nın Şekeri Kaçtı: Baklava Fiyatları El Yakıyor!
Ramazan ayını sonuna bayrama geri sayımdayken, bayramın en köklü geleneklerinden olan tatlı ve ilk sırada da baklava geliyor. Baklavacılar fazla mesai yaparken, yükselen fiyatlar da talebi düşürüyor.
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Ramazan Bayramı, baklavasız geçmez. Ramazan ayından İslam dininin gereklerine göre oruç tutanlar bayramı da düşen şekerlerini dengelemek için tatlıyla geçirirken, baklava fiyatları da alanı da satanı düşündürüyor.
Dünya gazetesinde yer alan bir haberde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım Ramazan Bayramı'nda ülke çağında 6 bin ton baklava tüketilmesini beklediklerini açıkladı.
Yine Düzce'deki yerel site Düze Damla'da, fiyatların yüksek olması nedeniyle fıstıklı tatlıların daha az satıldığı belirtildi.
İzmir'de de yerel gazete Yeni Asır’da baklava fiyatları ilgi çekti: Kaymaklı baklava kilosu 400 TL, cevizli baklava 700 TL, fıstıklı baklava 800 TL, dolama ise 1000 TL olarak görüldü.
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de bayram şekeri, çikolata, kuruyemiş, baklava gibi ürünlerin bilindik yerlerden alınması ve fahiş fiyatlara dikkat edilmesi konusunda uyardı.
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