Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Ramazan Bayramı'nın Şekeri Kaçtı: Baklava Fiyatları El Yakıyor!

Ramazan Bayramı'nın Şekeri Kaçtı: Baklava Fiyatları El Yakıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.04.2024 - 13:23

Ramazan ayını sonuna bayrama geri sayımdayken, bayramın en köklü geleneklerinden olan tatlı ve ilk sırada da baklava geliyor. Baklavacılar fazla mesai yaparken, yükselen fiyatlar da talebi düşürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ramazan Bayramı, baklavasız geçmez. Ramazan ayından İslam dininin gereklerine göre oruç tutanlar bayramı da düşen şekerlerini dengelemek için tatlıyla geçirirken, baklava fiyatları da alanı da satanı düşündürüyor.

Ramazan Bayramı, baklavasız geçmez. Ramazan ayından İslam dininin gereklerine göre oruç tutanlar bayramı da düşen şekerlerini dengelemek için tatlıyla geçirirken, baklava fiyatları da alanı da satanı düşündürüyor.

TÜİK'in mart ayı TÜFE verilerinde gıda enflasyonu yüzde 70 olurken, aylık olarak fiyatı en çok artan ürünlerde de gıda önemli bir yer tutuyor.

Dünya gazetesinde yer alan bir haberde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım Ramazan Bayramı'nda ülke çağında 6 bin ton baklava tüketilmesini beklediklerini açıkladı.

Dünya gazetesinde yer alan bir haberde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım Ramazan Bayramı'nda ülke çağında 6 bin ton baklava tüketilmesini beklediklerini açıkladı.

Hammadde fiyatlarındaki yükselişe karşın, Ramazan'da ve bayramda zam yapmadıklarını belirten Yıldırım, kârlılıklarının minimumda olduğunu, cevizli baklavanın kilosunun 600-700 TL, fıstıklı baklavanın da 750-850 TL arasında olduğunu açıklayarak, tüketiciyi de uyardı: 'Bildiğiniz, güvendiğiniz yerden alışveriş yapın.'

'Sadece 2 bin ton baklavanın İstanbul'da tüketileceği düşünülürken, BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Edirne yerel haber sitesi Edirne Haber'de baklava satıcısının 'Bu bayramın en durgun bayram' olduğunu belirtmesi de dikkat çekti. Bir tepsi cevizli baklava 700 TL seviyesinde olurken, fıstıklı baklavanın tepsisi de 1000 lira fiyatıyla yerli halktan daha çok Bulgar turistlerin tercih etmesi de dikkat çekti.

Yine Düzce'deki yerel site Düze Damla'da, fiyatların yüksek olması nedeniyle fıstıklı tatlıların daha az satıldığı belirtildi.

Yine Düzce'deki yerel site Düze Damla'da, fiyatların yüksek olması nedeniyle fıstıklı tatlıların daha az satıldığı belirtildi.

Konya'daki yerel basında da Merhaba Gazetesi'nde baklava fiyatlarının bu yıl yüzde 25 arttığı belirtilirken, bir baklava ustası, siparişlerin geçen yıla göre az olduğunu aktardı.

İzmir'de de yerel gazete Yeni Asır’da baklava fiyatları ilgi çekti: Kaymaklı baklava kilosu 400 TL, cevizli baklava 700 TL, fıstıklı baklava 800 TL, dolama ise 1000 TL olarak görüldü.

İzmir'de de yerel gazete Yeni Asır’da baklava fiyatları ilgi çekti: Kaymaklı baklava kilosu 400 TL, cevizli baklava 700 TL, fıstıklı baklava 800 TL, dolama ise 1000 TL olarak görüldü.

İlkses’te de bir pastane işletmecisi, 'İki sene öncesine kadar 50 kiloluk şekeri 300-400 TL arasında alıyorduk bu sene bulamadığımız zamanlarda 1.800 TL’ye kadar çıkabiliyor' derken, hammaddede zammın yüzde 100 ancak satışlarında yaptıkları zammın yüzde 20-30 oranında olduğunu aktardı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de bayram şekeri, çikolata, kuruyemiş, baklava gibi ürünlerin bilindik yerlerden alınması ve fahiş fiyatlara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de bayram şekeri, çikolata, kuruyemiş, baklava gibi ürünlerin bilindik yerlerden alınması ve fahiş fiyatlara dikkat edilmesi konusunda uyardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?