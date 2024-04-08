Ramazan Bayramı'nın Şekeri Kaçtı: Baklava Fiyatları El Yakıyor!

Hammadde fiyatlarındaki yükselişe karşın, Ramazan'da ve bayramda zam yapmadıklarını belirten Yıldırım, kârlılıklarının minimumda olduğunu, cevizli baklavanın kilosunun 600-700 TL, fıstıklı baklavanın da 750-850 TL arasında olduğunu açıklayarak, tüketiciyi de uyardı: 'Bildiğiniz, güvendiğiniz yerden alışveriş yapın.'

'Sadece 2 bin ton baklavanın İstanbul'da tüketileceği düşünülürken, BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Edirne yerel haber sitesi Edirne Haber'de baklava satıcısının 'Bu bayramın en durgun bayram' olduğunu belirtmesi de dikkat çekti. Bir tepsi cevizli baklava 700 TL seviyesinde olurken, fıstıklı baklavanın tepsisi de 1000 lira fiyatıyla yerli halktan daha çok Bulgar turistlerin tercih etmesi de dikkat çekti.