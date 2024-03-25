Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Bayramda Çikolata Daha Pahalı Olabilir: Kakao Fiyatları Uçuyor

Bayramda Çikolata Daha Pahalı Olabilir: Kakao Fiyatları Uçuyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.03.2024 - 17:00

Emtia piyasalarında son aylarda rekora doyamayan kakao fiyatlarında yükseliş sürerken, 9 bin doları aşan fiyatlarla bakır fiyatları geride kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Emtia piyasalarında son dönemde kakao fiyatlarındaki yükseliş uçuşa döndü.

Emtia piyasalarında son dönemde kakao fiyatlarındaki yükseliş uçuşa döndü.

Yükselişiyle dikkat çeken ve 46 yıllık zirvesinde olan kakao fiyatları 9 bin doları aştı. BloombergHT'nin aktardığına göre, kakaonun tonu 9 bin doları aşınca emtia piyasalarının önemli aktörlerinden bakır da geride kaldı.

Son dönemde hızlı bir yükseliş yaşanan kakao fiyatlarından burada da bahsetmiştik.

Son dönemde hızlı bir yükseliş yaşanan kakao fiyatlarından burada da bahsetmiştik.

Yüzde 50'ye yakın artan fiyatlarda uzmanlar 10 bin doların da üzerine çıkmasını beklediklerini açıkladı.

Fiyatlardaki yükseliş, çiftçiden, tüccara, tesislere küresel tedarik zincirini bozarken, nihayetinde küresel çikolata devlerine satılan ürünlerde de fiyat artışı kaçınılmaz gözüküyor.

Fiyatlardaki yükseliş, çiftçiden, tüccara, tesislere küresel tedarik zincirini bozarken, nihayetinde küresel çikolata devlerine satılan ürünlerde de fiyat artışı kaçınılmaz gözüküyor.

Birçok düzenlemeye tabi olan kakao piyasasında, bu yıl kıtlık dönemi yaşanınca, dengeler de bozuldu.

Birçok düzenlemeye tabi olan kakao piyasasında, bu yıl kıtlık dönemi yaşanınca, dengeler de bozuldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?