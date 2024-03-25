Bayramda Çikolata Daha Pahalı Olabilir: Kakao Fiyatları Uçuyor
Bayramda Çikolata Daha Pahalı Olabilir: Kakao Fiyatları Uçuyor
Emtia piyasalarında son aylarda rekora doyamayan kakao fiyatlarında yükseliş sürerken, 9 bin doları aşan fiyatlarla bakır fiyatları geride kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emtia piyasalarında son dönemde kakao fiyatlarındaki yükseliş uçuşa döndü.
Son dönemde hızlı bir yükseliş yaşanan kakao fiyatlarından burada da bahsetmiştik.
Fiyatlardaki yükseliş, çiftçiden, tüccara, tesislere küresel tedarik zincirini bozarken, nihayetinde küresel çikolata devlerine satılan ürünlerde de fiyat artışı kaçınılmaz gözüküyor.
Birçok düzenlemeye tabi olan kakao piyasasında, bu yıl kıtlık dönemi yaşanınca, dengeler de bozuldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda