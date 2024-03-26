Fiyat Yükselişleri Çikolatayı da Elimizden Almaya Kararlı: Kakao Fiyatları 10 Bin Doların Üzerine Çıktı
Fiyat Yükselişleri Çikolatayı da Elimizden Almaya Kararlı: Kakao Fiyatları 10 Bin Doların Üzerine Çıktı
Pandemide kahveden çektiğimizi, şimdi de kakaodan çekiyoruz. Yılbaşından bu yana fiyat artışları dikkat çeken kakaoda 10 bin dolar sınırı da aşıldı.
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Son bir yılda fiyatı yüzde 236'dan fazla artan kakao fiyatları yılbaşından bu yana ikiye katlandı.
Batı Afrika'da yaşanan olumsuz hava şartlarıyla, üretimdeki azalmanın sürmesi beklenirken, dünyada en çok kakao ithalatı yapan Avrupa'nın da çevre hassasiyetiyle getirdiği ithalat sınırlamaları fiyat artışlarını tetikledi.
Analistler kakao piyasasında panik havasına dikkat çekiyor.
Panikle ABD ve Avrupa'da da kakao talebi güçlendi.
Son 1 ayda yüzde 50'ye yakın artan kakao fiyatları, Londra'da da bu yıl ikiye katlandı.
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