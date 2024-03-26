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Fiyat Yükselişleri Çikolatayı da Elimizden Almaya Kararlı: Kakao Fiyatları 10 Bin Doların Üzerine Çıktı

Fiyat Yükselişleri Çikolatayı da Elimizden Almaya Kararlı: Kakao Fiyatları 10 Bin Doların Üzerine Çıktı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.03.2024 - 15:57

Pandemide kahveden çektiğimizi, şimdi de kakaodan çekiyoruz. Yılbaşından bu yana fiyat artışları dikkat çeken kakaoda 10 bin dolar sınırı da aşıldı.

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Son bir yılda fiyatı yüzde 236'dan fazla artan kakao fiyatları yılbaşından bu yana ikiye katlandı.

Son bir yılda fiyatı yüzde 236'dan fazla artan kakao fiyatları yılbaşından bu yana ikiye katlandı.

Kakao, fiyatlarında her gün yeni gelişmeler izlenirken, ton başına fiyat 10 bin doları aştı. 

Bu yükselişle çikolata fiyatlarında da maliyetlerin artmasıyla yıl boyunca yükseliş trendinin sürmesi bekleniyor.

Batı Afrika'da yaşanan olumsuz hava şartlarıyla, üretimdeki azalmanın sürmesi beklenirken, dünyada en çok kakao ithalatı yapan Avrupa'nın da çevre hassasiyetiyle getirdiği ithalat sınırlamaları fiyat artışlarını tetikledi.

Batı Afrika'da yaşanan olumsuz hava şartlarıyla, üretimdeki azalmanın sürmesi beklenirken, dünyada en çok kakao ithalatı yapan Avrupa'nın da çevre hassasiyetiyle getirdiği ithalat sınırlamaları fiyat artışlarını tetikledi.

Analistler kakao piyasasında panik havasına dikkat çekiyor.

Analistler kakao piyasasında panik havasına dikkat çekiyor.

Ekonomim'de Evrim Küçük'ün aktardığına göre, El Nino nedeniyle hava koşullarındaki bozulma, orman yangınları ve kakaoda virüs salgını, dünyanın önemli üreticileri olan Fildişi Sahilleri ve Gana'yı etkiledi.

Panikle ABD ve Avrupa'da da kakao talebi güçlendi.

Panikle ABD ve Avrupa'da da kakao talebi güçlendi.

BloombergHT'nin aktardığına göre, New York'ta en aktif kontrat yüzde 4,5 artarak 10.080 dolar oldu.

Dün 9 bin doların üzerine çıkan fiyatlarla uzmanlar 10 bin doların da kolay yakalanacağını belirtmişti.

Son 1 ayda yüzde 50'ye yakın artan kakao fiyatları, Londra'da da bu yıl ikiye katlandı.

Son 1 ayda yüzde 50'ye yakın artan kakao fiyatları, Londra'da da bu yıl ikiye katlandı.
tr.tradingeconomics.com
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