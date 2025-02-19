Radara Yakalandılar: Bu Ay Shazam’dan Hangi Şarkıları Arattık?
Radara Yakalandılar: Bu Ay Shazam’dan Hangi Şarkıları Arattık?
Popüler müzik keşfetme uygulaması Shazam, her ay farklı şarkılarla bizleri tanıştırıyor. Bu ay Shazam radarımıza hangi şarkıların yakalandığınıza kısaca bir göz atalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ROSÉ & Bruno Mars - APT.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lola Young - Messy
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Lil Wayne & Drake - She Will
Bad Bunny - DtMF
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
chub1na.ge - ჩუბინა
The Weeknd - Timeless
Gracie Abrams - That's So True
Teddy Swims - Bad Dreams
joyful - chess
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın