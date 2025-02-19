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Radara Yakalandılar: Bu Ay Shazam’dan Hangi Şarkıları Arattık?

etiket Radara Yakalandılar: Bu Ay Shazam’dan Hangi Şarkıları Arattık?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 23:27

Popüler müzik keşfetme uygulaması Shazam, her ay farklı şarkılarla bizleri tanıştırıyor. Bu ay Shazam radarımıza hangi şarkıların yakalandığınıza kısaca bir göz atalım. 👇

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ROSÉ & Bruno Mars - APT.

Lola Young - Messy

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Lil Wayne & Drake - She Will

Bad Bunny - DtMF

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chub1na.ge - ჩუბინა

The Weeknd - Timeless

Gracie Abrams - That's So True

Teddy Swims - Bad Dreams

joyful - chess

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Ma Belle
Ma Belle
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