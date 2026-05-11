Queen’in Kimsenin İnanmadığı Operatik Kaosu

Düşünün ki bir şarkı yapıyorsunuz; içinde opera var, ağır metal var, anlaşılmayan kelimeler var ve tam 6 dakika sürüyor! Plak şirketiniz 'Siz delirdiniz mi, kimse bunu dinlemez!' diyerek kapıyı yüzünüze kapatıyor, en yakın dostlarınız 'Bu çok garip olmuş' diye dalga geçiyor. Ama siz o şarkıya öyle bir inanıyorsunuz ki, kayıt bantları aşınıp şeffaf olana kadar 180 katman vokal kaydediyorsunuz.

Bugün hepimizin tek bir notasından tanıdığı, stadyumlarda tek bir ağızdan haykırdığı Bohemian Rhapsody, aslında imkansız denilen her şeyin vücut bulmuş hali.