Queen’in Kimsenin İnanmadığı Operatik Kaosu

Ceren Özer
11.05.2026 - 17:01

Düşünün ki bir şarkı yapıyorsunuz; içinde opera var, ağır metal var, anlaşılmayan kelimeler var ve tam 6 dakika sürüyor! Plak şirketiniz 'Siz delirdiniz mi, kimse bunu dinlemez!' diyerek kapıyı yüzünüze kapatıyor, en yakın dostlarınız 'Bu çok garip olmuş' diye dalga geçiyor. Ama siz o şarkıya öyle bir inanıyorsunuz ki, kayıt bantları aşınıp şeffaf olana kadar 180 katman vokal kaydediyorsunuz.

Bugün hepimizin tek bir notasından tanıdığı, stadyumlarda tek bir ağızdan haykırdığı Bohemian Rhapsody, aslında imkansız denilen her şeyin vücut bulmuş hali.

Şirket şarkıyı çok uzun buldu.

Plak şirketi yöneticileri şarkıyı ilk duyduklarında adeta şok geçirdiler. 1975 yılı standartlarında bir radyo şarkısının 3 dakikayı geçmemesi gerekiyordu. 'Kimse 6 dakikalık bir operayı sonuna kadar dinlemez,' diyerek şarkıyı kesip kısaltmaları için gruba baskı yaptılar. Ancak Queen üyeleri, tek bir saniyesinden bile ödün vermeyerek bu baskılara direndi.

Dijital kayıt yok, bilgisayar yok...

180'den fazla vokal katmanını üst üste kaydetmekten, orijinal kayıt bantları aşınmaya başladı. Bantlar o kadar incelmişti ki, ışığa tuttuğunuzda arkasını görebiliyordunuz.

Freddie Mercury tam bir mükemmeliyetçiydi.

Freddie Mercury tam bir mükemmeliyetçiydi. O efsanevi 'Galileo' ve 'Magnifico' kısımlarını elde etmek için grup üyelerini stüdyoda adeta esir aldı. Özellikle davulcu Roger Taylor, en yüksek notalara çıkabilmek için günlerce aynı kelimeleri çığlık atarak söylemek zorunda kaldı.

Şarkı tek bir seferde kaydedilmedi.

Balad, opera ve rock bölümleri farklı stüdyolarda, farklı zamanlarda kaydedilip sonra bir yapboz gibi birleştirildi. Kimse sonunda ne çıkacağını tam olarak bilmiyordu; Freddie hariç.

Elton John şarkıyı garipsedi.

Freddie, şarkıyı yakın dostu Elton John’a dinlettiğinde Elton’ın tepkisi çok netti: 'Siz kafayı mı yediniz? Bu çok tuhaf!' Ama işte o tuhaflık bugün dünya marşı oldu.

. Radyocu dostu yasağı çiğnedi.

Plak şirketi 'Çalmayın' dedikçe, Freddie şarkının bir kopyasını radyocu dostu Kenny Everett’e sızdırdı. Kenny, şarkıyı bir hafta sonunda tam 14 kez çalarak Londra’da yer yerinden oynattı.

Modern video klip doğdu.

O yıllarda gruplar şarkılarını tanıtmak için televizyon programlarına çıkıp canlı performans sergilemek zorundaydı. Ancak Bohemian Rhapsody’nin opera bölümünü sahnede canlı seslendirmek imkansızdı. Grup, programa çıkmak yerine bir video çekip göndermeye karar verdi. Bu tesadüfi karar, bugün bildiğimiz anlamdaki müzik videosu (klip) çağını başlatan kıvılcım oldu.

Tüm kurallar yerle bir edildi.

Tutmaz denilen, çok karmaşık bulunan ve anlamsız görülen bu operatik kaos, müzik dünyasının kurallarını sonsuza dek değiştirdi. Şarkı, yayınlandığı günden itibaren listeleri altüst etti ve bugün hala dünyanın en çok bilinen, en çok eşlik edilen rock marşı olma unvanını kimseye kaptırmadı.

