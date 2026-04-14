Psikopat Ruhlu Kişilerin Seçtiği Meslekler Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 10:35

Psikopatların özellikle tercih ettiği meslek grupları var mıdır sizce? Amerika'da yapılan yeni bir araştırmaya göre bu sorunun cevabı evet. Illinois Üniversitesi, yayınladığı yeni araştırmada 'Antisosyal eğilimleri nedeniyle subklinik psikopatlar, izole edici ve az sosyal etkileşim gerektiren mekanik işleri tercih ederler.' ifadelerine yer veriyor.

İşte psikopatların en çok tercih ettiği meslekler!

Psikopatik eğilimlerle meslek tercihleri arasındaki ilişkiyi inceleyen yeni bir araştırma yapıldı.

Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, belirli kişilik özellikleri olanlar, bazı iş alanlarında yoğunlaşabiliyor. Araştırma, 17 ile 32 yaşları arasındaki 600’den fazla üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların kişilik özellikleri, psikolojide “Karanlık Üçlü” (Dark Triad) olarak bilinen üç temel yapı üzerinden değerlendirildi: psikopati, makyavelizm (hedefe ulaşmak için her türlü yöntemin, etik dışı olsa bile, mübah olduğunu savunan anlayış) ve narsisizm.

“Antisosyal eğilimler” olarak tanımlanan özelliklere sahip bireyler de sosyal etkileşimin düşük olduğu, daha çok teknik beceriye dayalı mesleklere yönelme eğilimi gösteriyor.

Antisosyal eğilimi olan kişiler, mekanik işleri tercih ediyor.

Çalışmanın bulgularına göre psikopati üç alt bileşeniyle birlikte (cesaret, acımasızlık ve dürtüsellik)  uygulamalı işlere ilgiyle güçlü biçimde örtüşüyor. Bu kategori; mekanikerlik, teknik bakım işleri ve mühendislik gibi alanları kapsıyor. Araştırmacılar, bu eğilimi “düşük sosyal etkileşim gerektiren ve daha izole çalışma imkanı sunan mesleklerin tercih edilmesi” şeklinde yorumluyor. 

Ancak, narsistik bireylerin tercih ettiği meslekler, tam tersi! Narsistik bireyler “takdir görme ve etki alanı yaratma” fırsatı sunan meslekleri tercih etme eğiliminde. Bu grupta da sanat, siyaset, hukuk ve iş dünyası gibi alanların öne çıktığını söylemek mümkün.

Araştırmanın bir diğer önemli noktası ise “başarılı psikopatlar” ve “başarılı narsistler.' Bu gruptaki insanlar, güçlü sosyal becerileri ve karizmatik  duruşlarıyla kurum içinde hızla yükselebiliyor. Ancak, bu tür bireylere fazla sorumluluk verilmesi de her zaman iyi sonuçlar doğurmayabilir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
