Psikologlara Göre Evi Her Zaman Derli Toplu Olanların Ortak Bir Özelliği Var
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Kimimiz ancak misafir geleceğini öğrenince toparlanmaya başlar, kimimizin evi ise hafta ortası habersiz kapıyı çalsanız bile derli topludur. Psikologlar, ikinci gruptakilerin bu halini sadece titizlik ya da temizlik merakıyla açıklamanın eksik kalacağını söylüyor. Her gün aynı özenle sürdürülen düzenin arkasında, çoğu kişinin fark etmediği köklü bir kişilik özelliği yatıyor.
Kaynak: Grazia
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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