Psikologlara Göre Evi Her Zaman Derli Toplu Olanların Ortak Bir Özelliği Var

Yaşadığımız ortam ruh halimizi sandığımızdan çok etkiliyor. Toplu bir salona girince hissedilen o rahatlama da tesadüf değil. Beyin her şeyin yerli yerinde olduğu bir ortamı öngörülebilir ve kontrol edilebilir buluyor, bu da zihindeki yükü hafifletiyor.

Princeton Üniversitesi'nden sinirbilimciler Stephanie McMains ve Sabine Kastner, Journal of Neuroscience'ta yayımlanan çalışmalarında bu etkiyi beyin taramalarıyla göstermişti. Araştırmaya göre görüş alanımızdaki nesneler, beynin sınırlı dikkat kapasitesi için birbiriyle yarışıyor. Masada ne kadar çok şey varsa, odaklanmak istediğimiz işe ayrılan pay o kadar küçülüyor.

Etkisi dikkatle de sınırlı kalmıyor. UCLA'dan Darby Saxbe ve Rena Repetti'nin araştırmasında, evini anlatırken 'dağınık' ya da 'yarım kalmış işlerle dolu' gibi ifadeler kullanan kadınlarda stres hormonu kortizolün akşam saatlerinde olması gerektiği gibi düşmediği görüldü. Ortalıktaki karmaşa, gün bittiğinde bile zihnin dinlenmesini zorlaştırabiliyor.