Profesörün MS Hastalığı İçin "Allah'tan Gelen Ödül, Sınav ya da Ceza" Dediği Doğrulandı
Profesörün MS Hastalığı İçin "Allah'tan Gelen Ödül, Sınav ya da Ceza" Dediği Doğrulandı
Geçtiğimiz günlerde bir tıp fakültesi öğretim üyesinin, bilimsel bir dergide yayınlanan yazısında MS hastalığının Allah'tan gelen ödül, test ya da ceza olduğuna inandığını yazdığı iddia edilmişti. Teyit.org, yaptığı çalışma sonucunda iddiaları doğruladı.
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Sosyal medya platformu X'ten yapılan bir paylaşımda bir öğretim üyesi hakkında çarpıcı bir iddiaya ortaya atılmıştı.
Konunun hızla yayılmasının ardından Çaksen’in görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden konuyla ilgili bir açıklama gelmişti.
İddialar, Teyit.org tarafından doğrulandı.
Çaksen'nin bazı makalelerinde hastalıkların sebeplerini ve çözümlerini açıklarken doğaüstü referanslar kullandığı ifade edildi.
Yazarın bazı yayınlarının da bilimsel temeli olmadığı gerekçesiyle yayından çekildiği bilgisine ulaşıldı.
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milli eğitim şurasının tarikatlar olduğu ülkede böyle kararlar çıkar
Yazdığı makalelere bakıldığı zaman nerenin profesörü olduğu oldukça açık..(Tesettür Ergen Kızları ve Kadınları Cinsel Tacizden Koruyor!) bu zihniyetin varlığ... Devamını Gör
Korkunç bir cehalet.