Profesörün MS Hastalığı İçin "Allah'tan Gelen Ödül, Sınav ya da Ceza" Dediği Doğrulandı

'Çaksen’in çeşitli dergilerinde baş editörlük yaptığı Thieme grubunun dergilerinde pek çok yayını bulunuyor. Ancak 8 Ocak 2024 itibariyle bu yayınların 9 tanesi bilimsel temeli olmadığı gerekçesiyle yayından çekilmiş. Yayından çekilen makaleler arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise Hüseyin Çaksen’in Feyza Çaksen ile birlikte yazdığı Hijab Protects Adolescent Girls and Women from Sexual Harassment (Tesettür Ergen Kızları ve Kadınları Cinsel Tacizden Koruyor) başlıklı makale. 5 Ocak 2024’te yayınlanan ve 8 Ocak itibariyle yayında olmayan makalenin içeriğine ise ulaşılamıyor.'