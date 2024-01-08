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Profesörün MS Hastalığı İçin "Allah'tan Gelen Ödül, Sınav ya da Ceza" Dediği Doğrulandı

Profesörün MS Hastalığı İçin "Allah'tan Gelen Ödül, Sınav ya da Ceza" Dediği Doğrulandı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
09.01.2024 - 00:23 Son Güncelleme: 09.01.2024 - 00:50

Geçtiğimiz günlerde bir tıp fakültesi öğretim üyesinin, bilimsel bir dergide yayınlanan yazısında MS hastalığının Allah'tan gelen ödül, test ya da ceza olduğuna inandığını yazdığı iddia edilmişti. Teyit.org, yaptığı çalışma sonucunda iddiaları doğruladı.

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Sosyal medya platformu X'ten yapılan bir paylaşımda bir öğretim üyesi hakkında çarpıcı bir iddiaya ortaya atılmıştı.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan bir paylaşımda bir öğretim üyesi hakkında çarpıcı bir iddiaya ortaya atılmıştı.

Öğretim üyesinin akademik makalesinde MS hastalığının Allah'tan gelen ödül, test ya da ceza olduğunu ifade ettiği belirtilmişti. Makalenin yazarının Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hüseyin Çaksen olduğu ortaya çıkmıştı.

Konunun hızla yayılmasının ardından Çaksen’in görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden konuyla ilgili bir açıklama gelmişti.

Konunun hızla yayılmasının ardından Çaksen’in görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden konuyla ilgili bir açıklama gelmişti.

Üniversite, Çaksen’in bilimsel çalışmalarının bağımsız bilimsel süreçlere tabi olduğunu, tıp fakültesi hastanesinde en güncel bilgi ve yöntemleri kullanarak sağlık hizmetlerini devam ettirdiğini paylaşmıştı.

İddialar, Teyit.org tarafından doğrulandı.

İddialar, Teyit.org tarafından doğrulandı.

Yapılan araştırmada Prof. Dr. Hüseyin Çaksen'nin yazısında 'Bilimsel olarak kanıtlanamasa da bazı MS hastalarında hastalığın ana nedeninin Allah'tan bir hediye, sınav veya ceza gibi doğaüstü nedenler olduğuna kuvvetle inanıyoruz' dediği görüldü.

Çaksen'nin bazı makalelerinde hastalıkların sebeplerini ve çözümlerini açıklarken doğaüstü referanslar kullandığı ifade edildi.

Çaksen'nin bazı makalelerinde hastalıkların sebeplerini ve çözümlerini açıklarken doğaüstü referanslar kullandığı ifade edildi.

Örneğin felç hastalarına “spiritüel reçete” olarak adlandırdığı doğaüstü metotları öneren Çaksen şu ifadeleri kullanıyor: “Spiritüel reçete, spiritüel yaşamı benimseyenler için çareler, bilgelik ve önerilen faaliyetlerden oluşur. İlaç gibi, ruhani reçete de bir bozukluğu, dengesizliği veya bir sorunu düzeltmek için önerilen bir tedavi, çare veya çözüm olabilir.”

Yazarın bazı yayınlarının da bilimsel temeli olmadığı gerekçesiyle yayından çekildiği bilgisine ulaşıldı.

Yazarın bazı yayınlarının da bilimsel temeli olmadığı gerekçesiyle yayından çekildiği bilgisine ulaşıldı.

'Çaksen’in çeşitli dergilerinde baş editörlük yaptığı Thieme grubunun dergilerinde pek çok yayını bulunuyor. Ancak 8 Ocak 2024 itibariyle bu yayınların 9 tanesi bilimsel temeli olmadığı gerekçesiyle yayından çekilmiş. Yayından çekilen makaleler arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise Hüseyin Çaksen’in Feyza Çaksen ile birlikte yazdığı Hijab Protects Adolescent Girls and Women from Sexual Harassment (Tesettür Ergen Kızları ve Kadınları Cinsel Tacizden Koruyor) başlıklı makale. 5 Ocak 2024’te yayınlanan ve 8 Ocak itibariyle yayında olmayan makalenin içeriğine ise ulaşılamıyor.'

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Malum Şahıs

milli eğitim şurasının tarikatlar olduğu ülkede böyle kararlar çıkar

Nuray

Yazdığı makalelere bakıldığı zaman nerenin profesörü olduğu oldukça açık..(Tesettür Ergen Kızları ve Kadınları Cinsel Tacizden Koruyor!) bu zihniyetin varlığ... Devamını Gör

Bozkurt

Korkunç bir cehalet.