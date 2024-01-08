İstanbul Uçağında Sadece İki Çanta Kayboldu, İki Çantada Toplam 32 Bin 850 Euro Vardı!

Almanya’dan Türkiye’ye gelen uçakta ilginç bir çanta kaybolma olayı yaşandı. Almanya’dan İstanbul’a gelen uçakta ‘yanlış barkod’ işlemi nedeniyle 2 çanta ‘yanlışlıkla’ Mısır’a gitti. Çantalar günler sonra geldi ancak bir çantadaki 9 bin 950 eur0 ile diğer çantadaki 22 bin 900 euro ortada yoktu. Valizi kaybolan Murat Gök, '450 yolcu içinde iki tane para taşıyan el bagajının kaybolması bence tesadüf olamaz' dedi.