İstanbul Uçağında Sadece İki Çanta Kayboldu, İki Çantada Toplam 32 Bin 850 Euro Vardı!
İstanbul Uçağında Sadece İki Çanta Kayboldu, İki Çantada Toplam 32 Bin 850 Euro Vardı!
Almanya’dan Türkiye’ye gelen uçakta ilginç bir çanta kaybolma olayı yaşandı. Almanya’dan İstanbul’a gelen uçakta ‘yanlış barkod’ işlemi nedeniyle 2 çanta ‘yanlışlıkla’ Mısır’a gitti. Çantalar günler sonra geldi ancak bir çantadaki 9 bin 950 eur0 ile diğer çantadaki 22 bin 900 euro ortada yoktu. Valizi kaybolan Murat Gök, '450 yolcu içinde iki tane para taşıyan el bagajının kaybolması bence tesadüf olamaz' dedi.
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Show Haber'in haberine göre; Almanya'nın Düseldorf kentinden İstanbul'a inen uçakta ilginç bir kaybolma olayı yaşandı. İki gurbetçi ailenin para dolu valizleri yanlışlıkla Mısır'a gönderildi.
Valizler günler sonra sahiplerine teslim edildi ama bir çantadaki 22 bin 900 euro ile diğer çantadaki 9 bin 950 euro içlerinde yoktu.
İki gurbetçi aile Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Uçakta sadece onların valizleri kayboldu. İstanbul’a gelen gurbetçilerden Murat Gök, uçaktan indi ve bagajını beklemeye başladı. Aradan 4 saate geçmesine rağmen bagaj bir türlü gelmedi. İddiaya göre yetkililer ilgilenmedi ve sürekli geçiştirdi.
Gök gerçeği öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Yanlış barkod sonucunda valizin Mısır'a gittiği öğrenildi.
"Biz bir ihmaller silsilesine rastladık. Valimizin içinde 9 bin 950 euro vardı. 450 yolcu içinde iki tane para taşıyan el bagajının kaybolması bence tesadüf olamaz. Yeni yıla maalesef karakolda girdik. El bagajımızın ısrarla uçakta yer olmadığı söylenerek uçağın altına verilmesi söylendi. Vermek istemedik ama... Bizimle birlikte bir ailenin daha valizi kayıptı orada. Yanlış barkodlama basılmış bize söylenen valizin Mısır'a gittiği. İki tane bavul kayıp apronda. Bizim önümüzdeki ve arkamızdaki herkes Sabiha Gökçen barkodu basılıyor da neden iki tane içinde para olan el bagajlarına başka barkod basılıyor."
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Diğer gurbetçi ailenin kaybolan valizinde ise iddiaya göre 22 bin 900 euro vardı. Gök hakkını aramak için hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
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