Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’ndan Sıcaklık Uyarısı: “6 Şehir İçin İdari İzin Verilmeli”
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’ndan Sıcaklık Uyarısı: “6 Şehir İçin İdari İzin Verilmeli”
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı sıcaklık uyarısı ile Edirne, İzmir, Aydın, Manisa, Gaziantep ve Diyarbakır için idari izin çağrısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, önümüzdeki hafta sıcaklıkların süreceğini ve bazı illerde 40 derece civarında olacağını belirterek, bu illerde idari izin verilmesi çağrısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, bir süredir sıcak ve bunaltıcı havaların etkisi altında.
Sıcaklıkların önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor. Prof. Dr. Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önümüzdeki hafta hava sıcaklığının 40 derece civarında olacağı şehirler için idari izin verilmesi gerektiğini ifade etti.
Kadıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Önümüzdeki pazartesi ve onu takip eden günlerde, Edirne, İzmir, Aydın, Manisa, Gaziantep ve Diyarbakır gibi illerde hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Bu illerde idari izin verilmeli ve dışarıda çalışma saatleri 10:00-16:00 arasına çekilmeli. Yananı Allah görür, bir de siz görün
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın