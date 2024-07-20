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Bodrum’da Sıcaklık 45 Dereceye Ulaştı: Sıcak Havadan Asfalt Eridi!

Bodrum’da Sıcaklık 45 Dereceye Ulaştı: Sıcak Havadan Asfalt Eridi!

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.07.2024 - 17:41

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle yarımadanın kırsal mahallerindeki yollarda asfalt eridi.

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Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da hava sıcaklığı 45 derecelere kadar yükseldi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da hava sıcaklığı 45 derecelere kadar yükseldi.

Sıcak hava nedeniyle Etrim, Kumköy ve Pınarlıbelen mahalleleri arasındaki yollarda asfalt eridi.

Sıcak hava nedeniyle Etrim, Kumköy ve Pınarlıbelen mahalleleri arasındaki yollarda asfalt eridi.

Bölgeden geçenler ve sürücüler eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bölgeden geçenler ve sürücüler eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının ileriki haftalarda mevsim normallerine dönmesinin beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının ileriki haftalarda mevsim normallerine dönmesinin beklendiğini bildirdi.

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