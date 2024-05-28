Prens'te Çağlar Ertuğrul'un Kaptan Van Dijk Olarak Şarkı Söylediği Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı!

Blu TV'nin sevilen dizisi Prens'in ikinci sezonunun da sonuna geldik. Adeta komedi tufanı yaratan dizide Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Kaptan Van Dijk'ın şarkı söylediği harika bir sahne vardı. Blu TV o muhteşem sahnenin kamera arkasını paylaştı!