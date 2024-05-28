Prens'te Çağlar Ertuğrul'un Kaptan Van Dijk Olarak Şarkı Söylediği Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı!
Prens'te Çağlar Ertuğrul'un Kaptan Van Dijk Olarak Şarkı Söylediği Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı!
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Giray Altınok'un başrolünde oynadığı Prens dizisi iki sezondur Blu TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Prens 'Vahşi Kelebek'in öngörülemez ve son derece komik kişiliği sebebiyle kahkaha tufanı yaşadığımız dizide birbirinden renkli karakterler yer alıyor.
O karakterlerden biri hiç şüphesiz ikinci sezonda diziye dahil olan ve Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Kaptan Van Dijk karakteri.
Diziye büyük renk katan Kaptan Van Dijk karakteri ilk bölümünde harika bir performansa sahne atmıştı. Şarkı söylediği anlar büyük beğeni toplamış ve kısa sürede dillerden dillere yayılmıştı.
Blu TV o sahnenin kamera arkasını paylaştı. Biz izlerken ne kadar eğlendiysek onlar da çekerken o kadar eğlenmişler belli ki 😅
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Kamera arkasına Prens hayranlarından övgü yağdı!
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