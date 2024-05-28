Bir Mekan Tuvaletinde Gibi Dizisi Oynatılması Viral Oldu
Bir Mekan Tuvaletinde Gibi Dizisi Oynatılması Viral Oldu
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Yayınlandığı andan itibaren hepimizin gönlünü fetheden Gibi dizisi Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın enfes performansıyla resmen göz bebeğimiz.
Her sezonunu defalarca izlediğimiz Gibi sosyal medyada da sık sık goygoy malzemesi olurken, bu defa Gibi bambaşka bir yerde karşımıza çıktı.
İzmir'de bir mekanda tuvalete giren Gibi kullanıcısı kapıyı kapatır kapatmaz Gibi dizisiyle karşılaştığı o anları videoya çekerken, söz konusu anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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