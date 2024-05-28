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Bir Mekan Tuvaletinde Gibi Dizisi Oynatılması Viral Oldu

Bir Mekan Tuvaletinde Gibi Dizisi Oynatılması Viral Oldu

Gibi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 14:36

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerinde yer aldığı Gibi dizisi sık sık sosyal medyanın gündemine otururken, İzmir'de bir mekana giden kullanıcının tuvalette Gibi dizisiyle karşılaştığı anlar kısa sürede viral oldu.

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Yayınlandığı andan itibaren hepimizin gönlünü fetheden Gibi dizisi Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın enfes performansıyla resmen göz bebeğimiz.

Yayınlandığı andan itibaren hepimizin gönlünü fetheden Gibi dizisi Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın enfes performansıyla resmen göz bebeğimiz.

Her sezonunu defalarca izlediğimiz Gibi sosyal medyada da sık sık goygoy malzemesi olurken, bu defa Gibi bambaşka bir yerde karşımıza çıktı.

Her sezonunu defalarca izlediğimiz Gibi sosyal medyada da sık sık goygoy malzemesi olurken, bu defa Gibi bambaşka bir yerde karşımıza çıktı.

İzmir'de bir mekanda tuvalete giren Gibi kullanıcısı kapıyı kapatır kapatmaz Gibi dizisiyle karşılaştığı o anları videoya çekerken, söz konusu anlar kısa sürede viral oldu.

İzmir'de bir mekanda tuvalete giren Gibi kullanıcısı kapıyı kapatır kapatmaz Gibi dizisiyle karşılaştığı o anları videoya çekerken, söz konusu anlar kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

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