Bir Mekan Tuvaletinde Gibi Dizisi Oynatılması Viral Oldu

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerinde yer aldığı Gibi dizisi sık sık sosyal medyanın gündemine otururken, İzmir'de bir mekana giden kullanıcının tuvalette Gibi dizisiyle karşılaştığı anlar kısa sürede viral oldu.