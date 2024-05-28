Yeni Harley Quinn'imiz Lady Gaga'dan Joker Filmi Hakkında Heyecan Verici Açıklama!
Yeni Harley Quinn'imiz Lady Gaga'dan Joker Filmi Hakkında Heyecan Verici Açıklama!
Kaynak: https://www.accessonline.com/videos/l...
Ünlü pop yıldızı Lady Gaga, merakla beklenen 'Joker' serisinin devam filmi 'Joker: Folie à Deux'da canlandıracağı Harley Quinn karakteri hakkında konuştu.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, "Joker" filminin devamı olan "Joker: Folie à Deux" filminde Harley Quinn karakterini canlandıracak. 😍
Lady Gaga Access Hollywood'a verdiği bir röportajda rolü hakkında düşüncelerini paylaştı. Herkesin merakla beklediği o rol için bakın neler söyledi...
Gaga, Harley Quinn karakterinin kendi yorumunun ne kadar özgün olduğunu anlattı ve "Benim Harley versiyonumun bana ait olduğunu biliyorsunuz ve bu, bu filme ve bu karakterlere çok özgün" dedi.
Ayrıca, bu tür bir rolü ilk kez oynadığını ve bu deneyimin hem yeni hem de eğlenceli olacağını belirtti.
Harley Quinn karakterini daha önce Margot Robbie, "Suicide Squad" (2016), "Birds of Prey" (2020) ve "The Suicide Squad" (2021) filmlerinde canlandırmıştı.
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Robbie, Gaga'nın yeni Harley Quinn olacağını öğrendikten sonra, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Robbie, "Harley'nin artık diğer aktörlerin oynamayı deneyebileceği karakterlerden biri olmasını sağlayacak kadar güçlü bir temel inşa etmek büyük bir onur. Bununla inanılmaz bir şey yapacağını düşünüyorum." dedi.
Todd Phillips'in yönetmenliğini yaptığı bu devam filmi, Oscar ödüllü Joaquin Phoenix'in Joker performansını da içeriyor. DC Studios tarafından üretilen film, 4 Ekim'de sinemalarda olacak.
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