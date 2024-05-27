Çağatay Hayranlarını Böyle Alalım, Kavuşmamız Yakındır! Kübra'nın İkinci Sezon Tanıtımı Sonunda Geldi!
Çağatay Hayranlarını Böyle Alalım, Kavuşmamız Yakındır! Kübra'nın İkinci Sezon Tanıtımı Sonunda Geldi!
Netflix'in en beğenilen yerli yapımlarından biri olan Kübra'dan hayranlarını heyecanlandıran haber sonunda geldi! İkinci sezon haberi gelen dizinin fragmanının yayınlanmasının yanı sıra yayın tarihi de açıklandı.
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Netflix'in en sevilen yerli yapımlarından biri olmayı başaran Kübra, ilk sezonuyla büyük ses getirmişti.
Başrolünde Çağatay Ulusoy'un oynadığı dizide Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal ve Ahsen Eroğlu gibi oyuncular ünlü isme eşlik ediyordu.
Ulusoy'un canlandırdığı Gökhan karakterinin Kübra adlı bir hesaptan gelen mesajla kendinin seçilmiş kişi olduğuna inanması dizinin ana temasını oluşturuyor.
Başarılı bulunan ilk sezonun ardından Netflix, 2. sezonun 6 Haziran'da yayınlanacağını açıkladı!
Gelen fragman sosyal medyada heyecan uyandırdı!
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