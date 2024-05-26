Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Cümle Alemi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Cümle Alemi Güldüren X Kullanıcıları
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Başlıyoruz!
2. Bir daha Challengers yaşanmasın diye söylüyoruz biz...
3. 2024 Cannes cidden böyleydi...
4. Yorumsuz...
5. Aynı titreşim şaka mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Safları sık tutalım, kimseyi geçirmeyelim bu sefer...
7. Arwen'le Aragorn olsan da yine çeyiz düzeceksin...
8. Allah affetsin ben buna çok güldüm:
9. Sen öyle deyince biz de öyle zannettik.
10. +1
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Bu kadar az sinefillik görmedim...
12. Haftaya görüşmek üzere...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın