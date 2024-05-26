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Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Cümle Alemi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Cümle Alemi Güldüren X Kullanıcıları

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 15:01

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinema ve televizyon dünyasına dair birbirinden komik ve enteresan paylaşımlar yapıldı. Gelin arayı daha da açmadan o paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
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2. Bir daha Challengers yaşanmasın diye söylüyoruz biz...

2. Bir daha Challengers yaşanmasın diye söylüyoruz biz...
twitter.com

3. 2024 Cannes cidden böyleydi...

3. 2024 Cannes cidden böyleydi...
twitter.com

4. Yorumsuz...

4. Yorumsuz...
twitter.com

5. Aynı titreşim şaka mı?

5. Aynı titreşim şaka mı?
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6. Safları sık tutalım, kimseyi geçirmeyelim bu sefer...

6. Safları sık tutalım, kimseyi geçirmeyelim bu sefer...
twitter.com

7. Arwen'le Aragorn olsan da yine çeyiz düzeceksin...

7. Arwen'le Aragorn olsan da yine çeyiz düzeceksin...
twitter.com

8. Allah affetsin ben buna çok güldüm:

8. Allah affetsin ben buna çok güldüm:
twitter.com

9. Sen öyle deyince biz de öyle zannettik.

9. Sen öyle deyince biz de öyle zannettik.
twitter.com

10. +1

10. +1
twitter.com
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11. Bu kadar az sinefillik görmedim...

11. Bu kadar az sinefillik görmedim...
twitter.com

12. Haftaya görüşmek üzere...

12. Haftaya görüşmek üzere...
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