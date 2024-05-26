Başrollerinde Fikret Kuşkan, Burak Sevinç ve Melisa Döngel'in Olduğu 'Güzelin Hikayesi' Filmi Geliyor!
Başrollerinde Fikret Kuşkan, Burak Sevinç ve Melisa Döngel'in Olduğu 'Güzelin Hikayesi' Filmi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Yönetmen Selahattin Sancaklı ve oyuncu Fikret Kuşkan ikinci defa bir projede beraber çalışmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Güzelin Hikayesi' sete çıkmaya hazırlanıyor. Detaylar içerikte!
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Kurtlar Vadisi: Pusu ve Mustafa Hakkında Herşey yapımlarının görüntü yönetmeni Selahattin Sancaklı yeni filmi 'Güzelin Hikayesi' ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Burak Sevinç ve Melisa Döngel biri başarılı oyuncular yer alıyor.
Çekimlerinin bayram sonrasında Kapadokya'da yapılacağı filmin adı "Güzel" adlı bir attan geliyor. 'Güzelin Hikayesi'nde Aşk Mantık İntikam ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda başrol oyuncusu olan Melisa Döngel, Hare karakterini canlandırıyor.
Bu film Selahattin Sancaklı ile Fikret Kuşkan'ın ilk defa beraber çalıştığı yapım değil. İkili geçtiğimiz yıl 13 bölüm olarak yayınlanan Akif adlı mini dizide beraber çalışmışlardı. Fikret Kuşkan o dizide Mehmet Âkif Ersoy'u canlandırmıştı.
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