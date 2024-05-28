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Küçcücük Çocukların Boylarını Aşan Oyunculukları Akım Yarattı!

Küçcücük Çocukların Boylarını Aşan Oyunculukları Akım Yarattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 14:39

Dizi ve filmlerde oynayan çocuklar performansları ile sosyal medya kullanıcıları arasında akım oluşturdu. Çocuk oyuncuların hikayede büyük oyunculuklarını sizler için sıraladık!

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Sosyal medyada yeni bir akım başladı.

Sosyal medyada yeni bir akım başladı.
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Dizi ve filmlerde oynayan küçük çocukların hikayeyi nasıl etikelediğine dair akım herkesi güldürdü.

Dizi ve filmlerde oynayan küçük çocukların hikayeyi nasıl etikelediğine dair akım herkesi güldürdü.
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Akıma Netflix'te dahil oldu😂

Akıma Netflix'te dahil oldu😂
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Trollleyenlerin yazıları kahkahalara boğdu...

Trollleyenlerin yazıları kahkahalara boğdu...
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İşte dizi ve filmlerle ilgili X'de başlayan "Küçcücük çocuk akımı"👇🏻

İşte dizi ve filmlerle ilgili X'de başlayan "Küçcücük çocuk akımı"👇🏻
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twitter.com
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Sizin aklınıza gelen böyle efsane oyunculuklar var mı? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın!

Sizin aklınıza gelen böyle efsane oyunculuklar var mı? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın!
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