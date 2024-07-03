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Prens Oyuncusu Giray Altınok, Hollandalı Futbolcu Van Dijk'a Efsane Bir Gönderme Yaptı!

Prens Oyuncusu Giray Altınok, Hollandalı Futbolcu Van Dijk'a Efsane Bir Gönderme Yaptı!

futbol Prens Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 10:55

Prens dizisinin oyuncusu Giray Altınok, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maç sonrası yaptığı X paylaşımıyla hepimizi güldürdü. Altınok paylaşımında Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'a gönderme yaptı. Detaylar içerikte!

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda "Bizim Çocuklar" kazandıkları maçlarla tüm ülkeyi sevince boğmaya devam ediyor. Türkiye dün akşam Avusturya ile karşılaştığı maçta rakibini 2-1 yendi ve adını son sekize yazdırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda "Bizim Çocuklar" kazandıkları maçlarla tüm ülkeyi sevince boğmaya devam ediyor. Türkiye dün akşam Avusturya ile karşılaştığı maçta rakibini 2-1 yendi ve adını son sekize yazdırdı.

Böylelikle sıradaki rakibimiz Hollanda oldu. Spor camiasından tutun da sanat ve sinema dünyasına kadar pek çok ünlü isim Türkiye'nin galibiyetine ve sıradaki rakibimize dair dikkat çeken paylaşımlar yaptılar.

Böylelikle sıradaki rakibimiz Hollanda oldu. Spor camiasından tutun da sanat ve sinema dünyasına kadar pek çok ünlü isim Türkiye'nin galibiyetine ve sıradaki rakibimize dair dikkat çeken paylaşımlar yaptılar.

Bu isimlerden birisi de BluTV'nin fenomen dizisi Prens'in senaristi ve oyuncusu oldu. Prens karakterini canlandıran Giray Altınok X'te yaptığı paylaşımda Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın fotoğrafını paylaşarak "Beni hatırladın mı kaptan?" göndermesinde bulundu.

Bu isimlerden birisi de BluTV'nin fenomen dizisi Prens'in senaristi ve oyuncusu oldu. Prens karakterini canlandıran Giray Altınok X'te yaptığı paylaşımda Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın fotoğrafını paylaşarak "Beni hatırladın mı kaptan?" göndermesinde bulundu.
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Tabii Giray Altınok'u tanıyanlar bilir; kendisi Prens dizisinin karakter isimlerini Maçkolik'ten kupon yaparken bulduğunu itiraf etmişti. Dizide korsanlığıyla nam salan Kaptan Vandyke'ın adının Hollandalı futbolcudan geldiğini söylemişti.

Tabii Giray Altınok'u tanıyanlar bilir; kendisi Prens dizisinin karakter isimlerini Maçkolik'ten kupon yaparken bulduğunu itiraf etmişti. Dizide korsanlığıyla nam salan Kaptan Vandyke'ın adının Hollandalı futbolcudan geldiğini söylemişti.

Altınok'un açıklamasıyla ilgili detayları bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz:

Peki Prens hayranları Giray Altınok'un paylaşımına ne tepkiler verdi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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