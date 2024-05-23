Giray Altınok'un Oynadığı Prens Karakterinin İsminin Nereden Geldiğini X'teki Bir Kullanıcı İfşa Etti

Prens dizisinin yazarı ve başrolü Giray Altınok, geçtiğimiz günlerde dizi karakterlerinin isimlerini Maçkolik'ten bulduğunu itiraf etmişti. Ama biz Prens adının nereden geldiğini bilmiyorduk! X'te @zaagreis adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı ise tüm sırrı bozdu. Detaylar içerikte!