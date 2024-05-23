Giray Altınok'un Oynadığı Prens Karakterinin İsminin Nereden Geldiğini X'teki Bir Kullanıcı İfşa Etti
Giray Altınok'un Oynadığı Prens Karakterinin İsminin Nereden Geldiğini X'teki Bir Kullanıcı İfşa Etti
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BluTV'nin fenomen dizisi 'Prens' geçtiğimiz hafta ikinci sezonuyla yine muhteşem bir şekilde final yaptı. Dizinin ikinci sezonunda neler yaşamadık ki?
Anarkhia aldı başını Macarlara gitti, Prens İsveç kralının kızıyla evlenme planları yaparken tüm planları altüst oldu, korsanlarla karşılaştı, Hasharia ve Saksonya Dükü Philippe evlenecekken ortalık kan gölüne döndü. Yani bu sezon Vahşi Kelebek'in başına gelenler anlatılmaz, izlenir!
Ama sosyal medyada diziyle ilgili çok konuşulan ayrıntıları buraya yazabiliriz. Prens karakterini oynayan Giray Altınok, Birsen Altuntaş'ın YouTube programına verdiği bir röportajda dizinin oyuncularının adlarını Maçkolik'ten bulduğunu söyleyerek hepimizi güldürmüştü.
Biz Prens karakterinin adının olmayışını, yani babasının ona neden isim vermeyişini belki de çok sorgulamamıştık. Sorgulayanlar olmuş ama. X'te @zaagreis adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Giray Altınok'un oynadığı karakterin adının nereden geldiğini açıklayarak resmen bize bir aydınlatma yaşattı.
Şaşırdık mı, evet! Kullanıcının bu ince tespitine önce Giray Altınok'tan sonra da başkalarından tepkiler gecikmemiş tabii. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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