Prens'le Hepimizi Güldüren Giray Altınok, Dizi Karakterlerinin İsimlerinin Maçkolik'ten Geldiğini Açıkladı
Prens'le Hepimizi Güldüren Giray Altınok, Dizi Karakterlerinin İsimlerinin Maçkolik'ten Geldiğini Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/rCtqBn...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın programına konuk olan Prens dizisinin yazarı ve oyuncusu Giray Altınok, dizi karakterlerinin adını nasıl bulduklarını anlatarak hepimizi güldürdü. Gelin o anlara hep birlikte tanık olalım.
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BluTV'nin sevilen dizisi Prens, ikinci sezonuyla ekranlara geldi ve biz daha ne zaman başladı, ne zaman bitti anlayamadan sonlandı. Dizinin ilk sezonu hepimizi gülmekten öldürürken ikinci sezon kâh güldürdü, kâh üzdü.
Prens'in İsveç'e evlenmeye gitmesi, Saksonya Dükü'nün başına gelenler ve krallıklarda kadın hükümdarlığının başlaması derken yine harika ve muhteşem bir sezon izledik desek yeridir.
Zira her sahnesi sosyal medyanın diline düştü, goygoy etmekten bir an olsun bile geri durmadık. Ama anlıyoruz ki tek goygoy yapan biz değilmişiz.
Geçtiğimiz günlerde Prens'in hem yazarı hem de oyuncusu Giray Altınok, gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube programına katıldı ve dizideki karakterlerin isimlerini nasıl belirlediklerine dair muhteşem bir olay anlattı.
Röportajda konuşan Altınok yaptığı açıklamada Prens karakterlerinin isimlerini Maçkolik'ten kupon yaparken bulduklarını ifade etti. Çağlar Ertuğrul'un karakteri Vandyke, Sion ve Thun futbol takımlarını futbol maçlarını takip ederken bulduğunu dile getirerek hepimizi güldürdü.
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İşte Giray Altınok'un karakterlerle ilgili çok güldüren açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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sangu çok iyi