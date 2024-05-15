Prens'in Bir Sahnesinde Masumiyet Filmindeki Bekir'in O Meşhur Tiradını Kendine Uyarlaması Hepimizi Güldürdü

Giray Altınok'un yazıp oynadığı ve son zamanların en çok sevilen dizisi Prens'in bir sahnesinde Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filmindeki Bekir'in o meşhur tiradına yapılan gönderme izleyenleri aşırı güldürdü. Gelin önce o sahneye sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.