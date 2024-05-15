Prens'in Bir Sahnesinde Masumiyet Filmindeki Bekir'in O Meşhur Tiradını Kendine Uyarlaması Hepimizi Güldürdü
Prens'in Bir Sahnesinde Masumiyet Filmindeki Bekir'in O Meşhur Tiradını Kendine Uyarlaması Hepimizi Güldürdü
Giray Altınok'un yazıp oynadığı ve son zamanların en çok sevilen dizisi Prens'in bir sahnesinde Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filmindeki Bekir'in o meşhur tiradına yapılan gönderme izleyenleri aşırı güldürdü. Gelin önce o sahneye sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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BluTV'nin fenomen dizisi 'Prens' her sahnesiyle izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor. Dün yayınlanan bölümle ikinci sezonunu finalini yapan dizi yine izleyen herkesi merakta bırakacak olaylarla bir kapanış yaptı.
Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin, Bahadır Vatanoğlu'nun rol aldığı ve Çağlar Ertuğrul, Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın ikinci sezonda kadroya katıldığı dizi ikinci sezonda izleyen herkesin ağzını açık bıraktı.
Hasharia'nın sevgilisi Saksonya Dükü Philippe'in İsveç tarafından suikaste uğramasını hepimiz şaşkınlıkla izledik. Hatta dizinin sıkı hayranları sosyal medyayı ayağa kaldırdı, isyan etti. Philippe'i oynayan oyuncu Kürşat Demir karakterinin ölümünü efsane bir şekilde tiye bile aldı.
Philippe'in ölümü ve Hasharia'nın kaçırılmasından sonra dizinin ana konusu tabii ki onu kurtarmaktı. Prens ve amcası Kalesh, onu kurtarmak için Fransa'ya temasta bulunmaya gitti. Tabii burada başlarına gelmeyen kalmadı o ayrı.
Ancak son bölümden önceki bölümde Prens'in Fransa sarayındaki kâhin Nostradamus ile diyalogları izleyenleri epey bi' güldürdü. Prens'in Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filmindeki o meşhur Bekir tiradını kendine uydurup söylemesi aşırı komik bir sahneydi.
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Gelin önce @moviegolds tarafından paylaşılan o sahneyi izleyelim, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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