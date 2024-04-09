Beklerken Gözümüzün Yollarda Kaldığı Komedi Dizisi 'Prens'in İkinci Sezonunu İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Beklerken Gözümüzün Yollarda Kaldığı Komedi Dizisi 'Prens'in İkinci Sezonunu İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
İlk sezonu BluTV'de yayınlanan ve herkesin izlerken gülmekten yerlere yattığı Prens'in ikinci sezonundan ilk iki bölüm bugün yayınlandı. Gelin yeni sezonun ayrıntılarına ve izleyenlerden gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prens dizisi geçtiğimiz yıl BluTV'de yayınlanan ilk sezonuyla hepimizi kahkahalara boğmuştu. Hatta boğup boğup duvara atmıştı desek yeridir.
Dizinin ilk sezonunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin ve rahmetli Yılmaz Gruda rol almıştı.
Adı Prens olan karakterimiz Bongomya, Macarlar tarafından işgal edilirken hem ailesiyle hem de Macarlarla girdiği mücadelede kendine has hal ve tavırlarıyla hepimizi gülmekten kırıp geçirmişti.
İlk bölümü heyecanla ve kahkahalarla izleyenler tabii hemen ikinci sezon için Prens ekibini darlamaya başlamıştı. Onlar da halkı çok kırmamış ve hemen yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını duyurmuşlardı.
Dizinin oyuncu kadrosuna ise birbirinden sürpriz isimler dahil olmuştu. Ebru Şahin ve Çağlar Ertuğrul dahil edilmiş; yakın zamanda da konuk oyuncu olarak Elçin Sangu'nun katıldığını öğrenmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dizinin prova okumaları, sete çıkışları, diziden geleden kısa kısa videolar, fotoğraflar ve fragmanlar derken yayın tarihinin 9 Nisan olduğu duyurulmuştu. Ve beklenen gün işte geldi çattı!
BluTV merakla beklenen Prens'in ilk iki bölümünü yayınladı. Peki diziyi izleyenlerden ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Prens'in ikinci sezonunu nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda