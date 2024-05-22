Gibi'nin 5. Sezonundan Gelen Fragman İzleyenleri Çok Fena Heyecanlandırdı!

İnternet dünyasının sevilen dizisi 'Gibi' 5. sezonuyla ekranlara veda ediyor. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un her sezon olduğu gibi bu sezon da birbirinden enteresan hikayelerine tanık olduk ve şimdi de yeni bir sona geldik sayılır. İşte o sonun ayrıntılarını yayınlanan fragmanda izliyoruz. Gelin önce fragmana sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.