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Gibi'nin 5. Sezonundan Gelen Fragman İzleyenleri Çok Fena Heyecanlandırdı!

Gibi'nin 5. Sezonundan Gelen Fragman İzleyenleri Çok Fena Heyecanlandırdı!

dizi Gibi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:20

İnternet dünyasının sevilen dizisi 'Gibi' 5. sezonuyla ekranlara veda ediyor. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un her sezon olduğu gibi bu sezon da birbirinden enteresan hikayelerine tanık olduk ve şimdi de yeni bir sona geldik sayılır. İşte o sonun ayrıntılarını yayınlanan fragmanda izliyoruz. Gelin önce fragmana sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un başına gelen sıradan ama bir o kadar da komik olan olayları anlatan Gibi dizisinin 5. sezonu 8 Mart tarihinde 'Sinek' bölümüyle ekranlara gelmişti.

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un başına gelen sıradan ama bir o kadar da komik olan olayları anlatan Gibi dizisinin 5. sezonu 8 Mart tarihinde 'Sinek' bölümüyle ekranlara gelmişti.

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın olduğu dizi her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyenleri güldürmeyi başarmıştı. Özellikle bu sezon Yılmaz'ın üzerinden giden hikayelerin daha başarılı olduğunu görmüştük.

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın olduğu dizi her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyenleri güldürmeyi başarmıştı. Özellikle bu sezon Yılmaz'ın üzerinden giden hikayelerin daha başarılı olduğunu görmüştük.

Dizinin beşinci sezonunu izleyen sosyal medya kullanıcıları en çok 'Kahır' ve 'Böbrek Taşı' bölümlerini sevdiklerini söyleseler de sezon finali olacak olan 'Demir Kalenin Kuzgunları: Ölüm Büyücüsü’nün Mirası' da bir hayli bomba gibi geliyor desek yeridir.

Dizinin beşinci sezonunu izleyen sosyal medya kullanıcıları en çok 'Kahır' ve 'Böbrek Taşı' bölümlerini sevdiklerini söyleseler de sezon finali olacak olan 'Demir Kalenin Kuzgunları: Ölüm Büyücüsü’nün Mirası' da bir hayli bomba gibi geliyor desek yeridir.

Gelin final bölümünden yayınlanan bu fragmanı hep beraber izleyelim, ardından Gibi severler ne düşünüyor diye hep birlikte bakalım.

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