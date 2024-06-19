Prens'le Adeta Devleşen Giray Altınok Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!
Prens'le Adeta Devleşen Giray Altınok Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://x.com/CapaMagDizi/status/1803...
Prens'le kahkahaya boğan Giray Altınok, dizinin yayın serüveniyle ilgili itirafta bulundu!
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İki sezondur Blu TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Prens'in üçüncü sezonu için heyecanlı bekleyişimize çoktan başladık bile.
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Kahkahaya boğan dizide 2. sezonun sezon finalinin ardından dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok'tan bir itiraf geldi.
ÇapaMag Dizi & Sinema'nın haberine göre Giray Altınok dizinin yayın serüveniyle ilgili söyledikleriyle şaşkınlık yarattı.
Dizinin ilk sekiz bölümünü çektikten sonra 3 sene boyunca hiçbir yere satamadıklarını söyleyen Altınok, tam YouTube'a koymaya karar verdiklerinde bir PR ajansıyla konuşurken BluTV CEO’su Deniz Hanım diziyi izledi ve çok beğendiğini söyledi.
İyi ki izlemiş ve bu projeyi karşımıza çıkarmış! Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz...
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