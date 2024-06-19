Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Prens'le Adeta Devleşen Giray Altınok Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!

Prens'le Adeta Devleşen Giray Altınok Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 02:07

Prens'le kahkahaya boğan Giray Altınok, dizinin yayın serüveniyle ilgili itirafta bulundu!

Kaynak: https://x.com/CapaMagDizi/status/1803...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İki sezondur Blu TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Prens'in üçüncü sezonu için heyecanlı bekleyişimize çoktan başladık bile.

İki sezondur Blu TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Prens'in üçüncü sezonu için heyecanlı bekleyişimize çoktan başladık bile.

Kahkahaya boğan dizide 2. sezonun sezon finalinin ardından dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok'tan bir itiraf geldi.

Kahkahaya boğan dizide 2. sezonun sezon finalinin ardından dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok'tan bir itiraf geldi.

ÇapaMag Dizi & Sinema'nın haberine göre Giray Altınok dizinin yayın serüveniyle ilgili söyledikleriyle şaşkınlık yarattı.

ÇapaMag Dizi & Sinema'nın haberine göre Giray Altınok dizinin yayın serüveniyle ilgili söyledikleriyle şaşkınlık yarattı.

Dizinin ilk sekiz bölümünü çektikten sonra 3 sene boyunca hiçbir yere satamadıklarını söyleyen Altınok, tam YouTube'a koymaya karar verdiklerinde bir PR ajansıyla konuşurken BluTV CEO’su Deniz Hanım diziyi izledi ve çok beğendiğini söyledi.

Dizinin ilk sekiz bölümünü çektikten sonra 3 sene boyunca hiçbir yere satamadıklarını söyleyen Altınok, tam YouTube'a koymaya karar verdiklerinde bir PR ajansıyla konuşurken BluTV CEO’su Deniz Hanım diziyi izledi ve çok beğendiğini söyledi.

İyi ki izlemiş ve bu projeyi karşımıza çıkarmış! Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz...

İyi ki izlemiş ve bu projeyi karşımıza çıkarmış! Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın