Bir TikTok Kullanıcısının Prens Dizisindeki Kaptan Vandyke'ın Şarkısıyla Çektiği Makyaj Videosu Viral Oldu

BluTV'nin sevilen dizisi Prens artık popüler kültürümüzün bir parçası desek yanlış olmaz. Zira dizi aşırı komik senaryosuyla kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi. Tabii diziye olan bu hayranlık başka alanlara da sıçradı. TikTok'ta Rloeyyan adlı bir kullanıcı, Kaptan Vandyke şarkısıyla makyaj videosu paylaştı. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.