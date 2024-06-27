Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir TikTok Kullanıcısının Prens Dizisindeki Kaptan Vandyke'ın Şarkısıyla Çektiği Makyaj Videosu Viral Oldu

Bir TikTok Kullanıcısının Prens Dizisindeki Kaptan Vandyke'ın Şarkısıyla Çektiği Makyaj Videosu Viral Oldu

dizi Tiktok Prens Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 13:44

BluTV'nin sevilen dizisi Prens artık popüler kültürümüzün bir parçası desek yanlış olmaz. Zira dizi aşırı komik senaryosuyla kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi. Tabii diziye olan bu hayranlık başka alanlara da sıçradı. TikTok'ta Rloeyyan adlı bir kullanıcı, Kaptan Vandyke şarkısıyla makyaj videosu paylaştı. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BluTV'de yayınlanan 'Prens' dizisi iki sezonuyla izleyenleri güldürmüş, adeta bir fenomen haline geldi. Giray Altınok'un hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı dizi artık popüler kültürümüzün bir parçası.

BluTV'de yayınlanan 'Prens' dizisi iki sezonuyla izleyenleri güldürmüş, adeta bir fenomen haline geldi. Giray Altınok'un hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı dizi artık popüler kültürümüzün bir parçası.

Zira dizi komik, sıra dışı senaryosu ve absürt karakter özellikleri ile Türk dizi sektörüne ilaç gibi geldi desek yeridir. Anlayacağınız onlar popüler kültüre yön vermesin de kimler versin soruyoruz size.

Öyle ki bu popülerlik bir akım şeklinde sosyal medyada kendine geniş bir yer buluyor. Prens dizisinin hayranları çektikleri videolarla sosyal medyada viral haline geliyor.

Öyle ki bu popülerlik bir akım şeklinde sosyal medyada kendine geniş bir yer buluyor. Prens dizisinin hayranları çektikleri videolarla sosyal medyada viral haline geliyor.

Bunlardan birisi de TikTok'ta Rloeyyan adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı... Kendisi Prens'in ikinci sezonunda Kaptan Vandyke'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul'un şarkısıyla bir makyaj videosu çekti. Video 9 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Bunlardan birisi de TikTok'ta Rloeyyan adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı... Kendisi Prens'in ikinci sezonunda Kaptan Vandyke'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul'un şarkısıyla bir makyaj videosu çekti. Video 9 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Gelin sosyal medyada viral olan o videoyu hep birlikte izleyelim...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın