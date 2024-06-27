Bir TikTok Kullanıcısının Prens Dizisindeki Kaptan Vandyke'ın Şarkısıyla Çektiği Makyaj Videosu Viral Oldu
Bir TikTok Kullanıcısının Prens Dizisindeki Kaptan Vandyke'ın Şarkısıyla Çektiği Makyaj Videosu Viral Oldu
BluTV'nin sevilen dizisi Prens artık popüler kültürümüzün bir parçası desek yanlış olmaz. Zira dizi aşırı komik senaryosuyla kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi. Tabii diziye olan bu hayranlık başka alanlara da sıçradı. TikTok'ta Rloeyyan adlı bir kullanıcı, Kaptan Vandyke şarkısıyla makyaj videosu paylaştı. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.
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BluTV'de yayınlanan 'Prens' dizisi iki sezonuyla izleyenleri güldürmüş, adeta bir fenomen haline geldi. Giray Altınok'un hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı dizi artık popüler kültürümüzün bir parçası.
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Zira dizi komik, sıra dışı senaryosu ve absürt karakter özellikleri ile Türk dizi sektörüne ilaç gibi geldi desek yeridir. Anlayacağınız onlar popüler kültüre yön vermesin de kimler versin soruyoruz size.
Öyle ki bu popülerlik bir akım şeklinde sosyal medyada kendine geniş bir yer buluyor. Prens dizisinin hayranları çektikleri videolarla sosyal medyada viral haline geliyor.
Bunlardan birisi de TikTok'ta Rloeyyan adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı... Kendisi Prens'in ikinci sezonunda Kaptan Vandyke'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul'un şarkısıyla bir makyaj videosu çekti. Video 9 milyona yakın kişi tarafından izlendi.
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