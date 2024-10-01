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Pratik Temizlik İçin Unutmaman Gereken 12 Tüyo

etiket Pratik Temizlik İçin Unutmaman Gereken 12 Tüyo

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 10:31

Temizlik yapmak bazen fazlasıyla göz korkutucu olabilir. Ne de olsa ne yapacağını ve işlerin altından nasıl kalkacağını bilmediği bir anda, kimse temizliği düşünmek bile istemez. Ama durum bunun tam tersi olduğunda sürekli kendini bir şeyleri düzenlerken bulmamak da elde değil.

Temizlik için öyle ipuçlarımız var ki bunları temizliği sevmeyenler bile hemen denemek isteyecek. Çünkü bu püf noktalar temizlik yaparken hayat kurtaracak! 😘

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1. Sirkenin gücüne inanın.

Sirke; ister banyoda, ister mutfakta, ister diğer yerlerde kullanılacak en etkili malzemelerdendir. Leke çıkarma, yağ çözme ve kireç giderme gibi özellikleri olan sirkeyi bir tutam limon veya kabartma tozu ile birlikte, bazen de maden suyu ile birleştirerek evdeki her soruna hızlı bir çözüm bulabilirsiniz. Kokusu sebebiyle çekince yaratsa da sike ile temizlenen yüzeyler aslında etrafa koku bırakmaz. Ama her zaman kokusuz sirkeden veya beyaz sirke gibi daha farklı malzemelerden yararlanma şansınız olduğunu da unutmayın. 😍

2. Islak mendilleri evden eksik etmeyin.

Son dönemde herkesin favorilerinden olan dev boy ıslak mendiller, sadece el-kol silmek için değil temizlik yapmak için de harikadır. Özellikle masa ve sehpa üzerindeki bardak izlerini silmek, zemine dökülen kırıntıları gidermek veya toz almak için elinizi batırmadan hemen birkaç yaprak ıslak mendil koparmak gibisi yoktur. 🥰

3. Mutfak ve banyo temizliğine öncelik verin.

Genel ev temizliğine mutfak ve banyo gibi ekstra özen isteyen alanlardan başlamak çok doğru bir yaklaşımdır. Çünkü temizliğin sonlarına doğru fiziksel enerji azalır ve bu durum, yapılan temizliğin ilk başlara kıyasla özensiz olmasına yol açabilir. Halbuki bu tip alanların hijyenik olması gerekir. Bu nedenle genel temizliği buralardan başlatmak, günlük kullanım sonrasında ise daha pratik adımlar uygulamak, bu tür alanları sürekli temiz ve steril tutmaya yardımcı olacaktır. 🎉

4. Fayans aralarında diş fırçası kullanın.

Banyo gibi alanlardaki fayans aralarında fazlasıyla kir birikir. Bu nedenle zemini sıradan şekilde yıkayıp silmek, hijyenik olması gereken bu tür mekanların temizliği için yeterli değildir. Fayans aralarını en iyi ve kolay temizleme yöntemi ise diş fırçası kullanmaktır. Böylece derz arası dolgu malzemelerini de aşındırmamış olursunuz. ✌️

5. Sünger ve mikrofiber bezler en büyük yardımcılarındır.

Temizliğin hızını ve kalitesini artıran en önemli ekipmanlar arasında bez ve sünger gibi malzemeler gelir. Yüzeylerde ıslaklık bırakmayan, tüy ve toz gibi ufak parçaları bile zorlanmadan üzerinde biriktiren süngerler ve mikrofiber bezler her evin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü bu malzemeler sayesinde hem mobilyaların tozunu alabilir hem cam silebilir hem de döşeme temizliği yapabilirsin. 🧽

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6. İyi bir süpürge tüm süreci kolaylaştırır.

Tabii ki söz konusu evdeki tozu, kiri ve pisliği toplamak olduğunda kullanılacak en iyi şey çekiş gücü yüksek bir süpürge olmalı. Özellikle Philips AquaTrio gibi sert zeminlerin yanı sıra koltuk, halı ve mobilya için de harika olan, hem ıslak hem kuru süpürme yapan bir cihaz sayesinde evdeki tüm temizlik adımlarına ekstra hız kazandırabilirsiniz. 🏎

7. Akıllı depolama çözümleriyle tanışın.

Organizasyon bir evin temizlik kalitesini de genel görünümünü de yakından etkiler. Eşyaları daha düzenli dizdiğiniz zaman birçok yerde ek alan yaratabilir ve bu tür alanları temizlemeyi daha kolay hale getirirsiniz. Ayrıca aradığınız şeyleri daha kolay bulacağınızdan evdeki gereksiz dağınıklıkları da önlemiş olursunuz. 😎

8. Halı ve perdeleri düzenli olarak yıkayın.

Halı ve perdeler kir tutan ve bir süre sonra etrafa kötü koku yayan eşyalardır. Bu tür sürekli kirlenme riski olan tekstil ürünlerini düzenli olarak yıkamak, evin genel havasını tek bir hamleyle değiştirmeye yardımcı olur. Dolayısıyla halıları mevsim geçişlerinde ve en az birkaç ayda bir yıkarken, perdeleri mümkünse en fazla 1-2 ayda bir yıkamayı deneyebilirsiniz. 😉

9. Evcil hayvan bakımını da temizliğe dahil edin.

Evcil hayvanlı evlerin temizlikte dikkat etmeleri gereken birçok ek adım olur. Ama bunlardan belki de en temeli evcil hayvan bakımının aksatılmamasıdır. Çünkü sevimli dostlarınızın tüylerini ne kadar sık tararsanız eve tüy dökülme oranını da o kadar azaltırsınız. Pati ve tırnak bakımını yaparak ise zeminin çizilme, koltukların parçalanma riskini önlersiniz. 😉

10. Koltuk örtülerini dekorasyona dahil edin.

Koltuk örtüleri sadece evcil hayvan evlerine özgü değildir. Bu tür örtüleri özenli ve evdeki dekorasyonlarla uyumlu şekilde seçtiğiniz zaman estetik açıdan harika ortamlar elde edebilirsiniz. Yani, koltuğa örtü örtmek her zaman demode ve eski görünen bir şey olmaz. Ayrıca bu şekilde eşyaların ömrünü uzatır ve mobilya temizliğine ek vakit ayırmak zorunda kalmazsınız. 😘

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11. Ortamı tazelemek için doğal kokulardan faydalanın.

Temizlik hakkında yapılan en büyük yanlışlardan biri, temizliği bitirir bitirmez normal hayata dönmektir. Ama biten temizliğin etkisini artırmak, eve de taptaze bir hava sağlamak için aromaterapi yağlarından ve doğal kokulardan faydalanmak harika bir çözümdür. İçinde kimyasal içeren spreylere kıyasla tamamen doğal olan bu tür içerikler, stresi azaltma konusunda da oldukça başarılıdır. 🤩

12. Temizlik malzemelerini temizlemeyi unutmayın.

Temizliğin ardından yapılan bir diğer hata ise kullanılan malzemelerin yeterince iyi temizlenmemesidir. Örneğin; süngerler, mikrofiber bezler veya zemin mopları gibi ürünleri kullanır kullanmaz temizlemek gerekir. Çünkü temizliği zamanında yapılmamış fırçalar ve bezler, ortamı temizlemeyi çok zor hale getirir. Ayrıca silme özellikli süpürgelerin parçaları da kullanım talimatına dikkat ederek temizlenmelidir. Böylece sonraki temizlik gününde işe başlarken her şeyin pırıl pırıl olacağından emin olabilirsiniz.  ✌️

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