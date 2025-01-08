POV: Bir Sabah Gözünü 2012'de Açtın, İşte O Yılın Hit Şarkıları!

Bir sabah gözlerini 2012'de açtığını hayal et! O yılın havası, renkleri, sesleri hala hafızalarımızda. Müzik dünyasında bir devrim yaşanırken, popüler şarkılar her yerde çalıyordu. 2012, unutulmaz melodiler ve şarkı sözleriyle dolu bir yıldı... Hadi, o dönemin en hit şarkılarıyla nostalji yapalım!👇