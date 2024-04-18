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POV: Bir Filmde Kötü Karaktersin ve Arkada Çalan 18 Şarkı

etiket POV: Bir Filmde Kötü Karaktersin ve Arkada Çalan 18 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 18:30

Dürüst olalım, herkes hayatında bir kez bir filmin sevilen kötü başrol karakteri olmak istemiştir. Peki, hayali kurduğunuzda arka planda hangi şarkı çalıyor? Biz listemizi oluşturduk.

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1. Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart

2. Taylor Swift - Vigilante Shit (Official Lyric Video)

3. Lana Del Rey - Doin' Time

4. Dove Cameron - Boyfriend (Official Video)

5. Taylor Swift - The Man (Official Video)

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6. Halsey - Gasoline (Audio)

7. Little Simz - Venom (Official Lyric Video)

8. Rihanna - Disturbia

9. Muse - Supermassive Black Hole [Official Music Video]

10. Kesha - Cannibal (Official Lyric Video)

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11. Ariana Grande - God is a woman (Official Video)

12. The Neighbourhood - Sweater Weather (Official Video)

13. Little Mix - Wasabi (Official Video)

14. Doja Cat - Boss B*tch

15. RUELLE - War Of Hearts (Official Audio) #Malec

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16. Chase Atlantic - OHMAMI (Official Lyric Video)

17. DEVILISH

18. Dancer in the Dark

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