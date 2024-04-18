POV: Bir Filmde Kötü Karaktersin ve Arkada Çalan 18 Şarkı
POV: Bir Filmde Kötü Karaktersin ve Arkada Çalan 18 Şarkı
Dürüst olalım, herkes hayatında bir kez bir filmin sevilen kötü başrol karakteri olmak istemiştir. Peki, hayali kurduğunuzda arka planda hangi şarkı çalıyor? Biz listemizi oluşturduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart
2. Taylor Swift - Vigilante Shit (Official Lyric Video)
3. Lana Del Rey - Doin' Time
4. Dove Cameron - Boyfriend (Official Video)
5. Taylor Swift - The Man (Official Video)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Halsey - Gasoline (Audio)
7. Little Simz - Venom (Official Lyric Video)
8. Rihanna - Disturbia
9. Muse - Supermassive Black Hole [Official Music Video]
10. Kesha - Cannibal (Official Lyric Video)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Ariana Grande - God is a woman (Official Video)
12. The Neighbourhood - Sweater Weather (Official Video)
13. Little Mix - Wasabi (Official Video)
14. Doja Cat - Boss B*tch
15. RUELLE - War Of Hearts (Official Audio) #Malec
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Chase Atlantic - OHMAMI (Official Lyric Video)
17. DEVILISH
18. Dancer in the Dark
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın