Potanın Tek Kadını! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
Potanın Tek Kadını! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın 7. ve son eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesinin ardından Nigar ile Şirin arasında bir seçim yapıldı.
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi yapılan yarışmalarda Akın, Hakan, Erim, Semih, Kaan ve Bera potaya giren yarışmacılar olmuştu.
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28 Eylül akşamı ekrana gelen yarışmanın ilk etabında şefler yarışmacılardan patlıcan kebabı yapmalarını istediler. Bu etapta Muratcan, Kerem, Ayşe, Alper, Zübeyde ve Ezgi'nin tabakları başarılı oldu ve onlar bir sonraki haftaya geçtiler.
Yarışmanın yaratıcılık etabında ise Mehmet, Somer ve Danilo Şefler kalan yarışmacılardan rezene, tarhun ve dereotu ürünleriyle bir tabak çıkarmalarını istedi.
Bu etapta Emre, Onur, Eda ve Nevzat'ın tabakları başarılı bulundu. Nigar ve Şirin son ikiye kaldı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın son ve 7. eleme adayı ise Nigar oldu.
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