Görüş Bildir
Haberler
TV
Potanın Tek Kadını! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

Potanın Tek Kadını! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 00:53

MasterChef Türkiye'de haftanın 7. ve son eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesinin ardından Nigar ile Şirin arasında bir seçim yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi yapılan yarışmalarda Akın, Hakan, Erim, Semih, Kaan ve Bera potaya giren yarışmacılar olmuştu.

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi yapılan yarışmalarda Akın, Hakan, Erim, Semih, Kaan ve Bera potaya giren yarışmacılar olmuştu.

28 Eylül akşamı ekrana gelen yarışmanın ilk etabında şefler yarışmacılardan patlıcan kebabı yapmalarını istediler. Bu etapta Muratcan, Kerem, Ayşe, Alper, Zübeyde ve Ezgi'nin tabakları başarılı oldu ve onlar bir sonraki haftaya geçtiler.

28 Eylül akşamı ekrana gelen yarışmanın ilk etabında şefler yarışmacılardan patlıcan kebabı yapmalarını istediler. Bu etapta Muratcan, Kerem, Ayşe, Alper, Zübeyde ve Ezgi'nin tabakları başarılı oldu ve onlar bir sonraki haftaya geçtiler.

Yarışmanın yaratıcılık etabında ise Mehmet, Somer ve Danilo Şefler kalan yarışmacılardan rezene, tarhun ve dereotu ürünleriyle bir tabak çıkarmalarını istedi.

Yarışmanın yaratıcılık etabında ise Mehmet, Somer ve Danilo Şefler kalan yarışmacılardan rezene, tarhun ve dereotu ürünleriyle bir tabak çıkarmalarını istedi.

Bu etapta Emre, Onur, Eda ve Nevzat'ın tabakları başarılı bulundu. Nigar ve Şirin son ikiye kaldı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın son ve 7. eleme adayı ise Nigar oldu.

Bu etapta Emre, Onur, Eda ve Nevzat'ın tabakları başarılı bulundu. Nigar ve Şirin son ikiye kaldı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın son ve 7. eleme adayı ise Nigar oldu.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın