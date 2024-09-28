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"Gerçekten Delirdi!" Kör Nokta Dizisindeki Rabia Soytürk'ün Oyunculuk Performansı Çok Beğenildi

"Gerçekten Delirdi!" Kör Nokta Dizisindeki Rabia Soytürk'ün Oyunculuk Performansı Çok Beğenildi

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 23:14

ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Rabia Soytürk'ün oyunculuğu karşısında diziyi izleyenler hayranlığını gizleyemedi.

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İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytük'ün başrollerini paylaştığı Kör Nokta, ikinci bölümüyle bu akşam atv ekranlarında yerini aldı.

İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytük'ün başrollerini paylaştığı Kör Nokta, ikinci bölümüyle bu akşam atv ekranlarında yerini aldı.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan dizi Aslım ve Gece arasındaki aşk ve ihanetin hikayesini anlatıyor. Özellikle Aslım karakterine hayat veren Rabia Soytürk'ün performansı dillerden düşmüyor.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan dizi Aslım ve Gece arasındaki aşk ve ihanetin hikayesini anlatıyor. Özellikle Aslım karakterine hayat veren Rabia Soytürk'ün performansı dillerden düşmüyor.

Dizinin bu akşamki bölümünde Rabia Soytürk'ün başarılı oyunculuğu bir kez daha çok beğenildi. Diziyi izleyenler karakterinin sinir krizi geçirdiği sahneyi bu denli gerçekçi oynaması karşısında hayran kaldılar.

Dizinin bu akşamki bölümünde Rabia Soytürk'ün başarılı oyunculuğu bir kez daha çok beğenildi. Diziyi izleyenler karakterinin sinir krizi geçirdiği sahneyi bu denli gerçekçi oynaması karşısında hayran kaldılar.

"Psikologların öveceği yeni sahne an itibari ile belli oldu" 👇

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E.B.

Yeni neslin oyunculuk yeteneği %10 ama fanlarının abartma becerisi minimum %90 civarı falan.

Ömer

yerli diziler birkaç dakika bayıyor beni, kanal değiştiriyorum, inşallah tamamen soğurum. ve bu kız taş gibi