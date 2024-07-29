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Porland’ın En Beğenilen Tasarımlarını Seçtik! En Çok Sevilen Ürünlerde İndirim Şöleni!

etiket Porland’ın En Beğenilen Tasarımlarını Seçtik! En Çok Sevilen Ürünlerde İndirim Şöleni!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 09:43

Sizler için özel olarak seçtiğimiz, en çok sevilen 11 Porland ürününü bir araya getirdik. Hem bütçenize dost, hem de tarzınıza uygun bu harika ürünlerle evinizi yeniden keşfetmeye hazır mısınız? Haydi, hemen göz atın ve favorilerinizi seçerek indirimli fiyatların tadını çıkarın!

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 28.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Porland Morocco 18 Parça 6 Kişilik İkram ve Kahvaltı Takımı

1. Porland Morocco 18 Parça 6 Kişilik İkram ve Kahvaltı Takımı

Porland Morocco 18 Parça 6 Kişilik İkram ve Kahvaltı Takımı, sofranıza Fas'ın büyüleyici dokunuşunu getiriyor. Bu zarif takım, altı kişilik ikramlarınızı şıklıkla sunmanızı sağlarken, her bir parça adeta sanatsal bir eser gibi dikkat çekiyor. Sabah kahvaltılarında ve özel davetlerde misafirlerinize unutulmaz bir deneyim yaşatmak için tasarlanan bu set, sofralarınıza renk ve canlılık katıyor.

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2. Porland Botanical Kahve Takımı 4 Parça

2. Porland Botanical Kahve Takımı 4 Parça

Porland Botanical Kahve Takımı 4 Parça, kahve keyfinizi doğanın zarafetiyle buluşturuyor. Her fincanda botanik desenlerin büyüleyici güzelliğini hissederken, kahvenizin tadı bir başka oluyor. Sade ve şık tasarımıyla, hem günlük kullanımlarınıza hem de özel anlarınıza eşlik eden bu takım, kahve ritüellerinize taptaze bir nefes getiriyor.

Burada.

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3. Porland Spotty 6 Kişilik Pasta Takımı 20CM

3. Porland Spotty 6 Kişilik Pasta Takımı 20CM

Porland Spotty 6 Kişilik Pasta Takımı 20CM, tatlı anlarınıza neşeli bir dokunuş katıyor. Renkli ve sevimli noktalarıyla bu set, her dilim pastayı daha eğlenceli hale getiriyor. Misafirlerinize şıklığı ve keyfi bir arada sunmak için ideal olan bu pasta takımı, sofralarınıza canlılık katarken, tatlı sohbetlerinize de eşlik ediyor.

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4. Porland Flower Garden Kahve Fincan Takımı 6 Kişilik 12 Parça 90CC

4. Porland Flower Garden Kahve Fincan Takımı 6 Kişilik 12 Parça 90CC

Porland Flower Garden Kahve Fincan Takımı 6 Kişilik 12 Parça 90CC, kahve keyfinizi çiçek bahçesine taşıyor. Her bir fincan ve tabağı üzerindeki zarif çiçek desenleriyle, kahve saatlerinizi daha da özel kılıyor. Şıklığı ve estetiği bir araya getiren bu takım, misafirlerinize unutulmaz anlar yaşatırken, her yudumda baharın tazeliğini hissettiriyor.

Burada.

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5. Porland Flower Garden Karma İkram ve Kahvaltı Takımı 18 Parça

5. Porland Flower Garden Karma İkram ve Kahvaltı Takımı 18 Parça

Porland Flower Garden Karma İkram ve Kahvaltı Takımı 18 Parça, sofralarınızı çiçek bahçesine dönüştürüyor. Bu zarif takım, rengarenk çiçek desenleriyle hem ikramlarınıza hem de kahvaltılarınıza canlılık ve neşe katıyor. 18 parçalık set, her biri özenle tasarlanmış parçalarıyla, misafirlerinize unutulmaz bir sunum yapmanızı sağlıyor ve güne mutlu bir başlangıç yapmanız için ideal!

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6. Porland Porselen Beyaz Sahan Set 21cm - 17cm - 14cm

6. Porland Porselen Beyaz Sahan Set 21cm - 17cm - 14cm

Porland Porselen Beyaz Sahan Set, 21cm, 17cm ve 14cm ebatlarıyla mutfağınıza zarif bir dokunuş getiriyor. Bu şık ve dayanıklı sahanlar, hem yemek pişirme hem de servis yapma işlevlerini mükemmel şekilde yerine getiriyor. Beyaz porselenin klasik ve sofistike görünümüyle, sofralarınıza şıklık katarken, yemeklerinizi de göz alıcı bir şekilde sunmanızı sağlıyor.

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7. Porland Gün Işığı 24 Parça 6 Kişilik Porselen Yemek Takımı

7. Porland Gün Işığı 24 Parça 6 Kişilik Porselen Yemek Takımı

Porland Gün Işığı 24 Parça 6 Kişilik Porselen Yemek Takımı, sofralarınıza güneşin sıcaklığını ve enerjisini taşıyor. Zarif desenleri ve göz alıcı beyaz porseleniyle, her yemek davetinde misafirlerinizi büyüleyecek bir sunum yapmanızı sağlıyor. 24 parçalık bu set, günlük kullanım için de ideal olup, sofralarınıza hem şıklık hem de ferahlık katıyor.

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8. Porland Wild Life Monkey-Giraffe Kahve Takımı 4 Parça

8. Porland Wild Life Monkey-Giraffe Kahve Takımı 4 Parça

Porland Wild Life Monkey-Giraffe Kahve Takımı 4 Parça, kahve keyfinize vahşi doğanın eğlenceli dokunuşunu getiriyor. Fincanlar üzerindeki sevimli maymun ve zarif zürafa desenleri, kahve saatlerinizi daha da renkli ve keyifli hale getiriyor. Hem şık hem de neşeli tasarımıyla, bu takım günlük kahve molalarınıza taptaze bir enerji katıyor.

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9. Porland Hope Çukur Tabak 26cm

9. Porland Hope Çukur Tabak 26cm

Porland Hope Çukur Tabak 26cm, sofralarınıza zarafeti ve işlevselliği bir arada sunuyor. Geniş ve derin yapısıyla, hem şık sunumlar hem de pratik kullanımlar için ideal. Modern tasarımı ve kaliteli porseleniyle, yemeklerinizi estetik bir şekilde servis ederken, sofralarınıza umut ve tazelik getiriyor.

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10. Porland Fractal 6 Parça 6 Kişilik Pasta Takımı

10. Porland Fractal 6 Parça 6 Kişilik Pasta Takımı

Porland Fractal 6 Parça 6 Kişilik Pasta Takımı, pastalarınızı sanatsal bir dokunuşla sunmanızı sağlıyor. Her bir parça, geometrik desenleriyle modern bir estetik sunarken, sofralarınıza şıklık katıyor. Misafirlerinizi etkileyen bu takım, pasta keyfinizi görsel bir şölene dönüştürüyor.

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11. Porland Hope Kupa 130cc

11. Porland Hope Kupa 130cc

Porland Hope Kupa 130cc, kahve ve çay molalarınıza umut dolu bir dokunuş getiriyor. Zarif tasarımı ve ideal boyutuyla, her yudumda keyifli bir deneyim sunuyor. Günlük kullanım için mükemmel olan bu kupa, içeceklerinizi hem şık hem de konforlu bir şekilde yudumlamanızı sağlıyor.

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