Popüler Yapay Zeka Modellerine Futbol Maçlarına Bahis Yaptırıldı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.04.2026 - 12:39

KellyBench adlı bir deneyde, Claude, ChatGP, Gemini ve Grok gibi popüler yapay zeka modellerine 100.000 sterlin sanal bütçe verildi. Modellerden 2023-2024 Premier Lig maçlarına bahis yapmaları istendi. En iyi performansı gösteren Claude %11 zarar ederek en başarılı model oldu.

Modellerin hiçbiri 100 bin sterlinlik bütçeye kazanç ekleyemedi.

En az zarar yazan model ise Claude oldu. Grok ise kasayı tamamen kaybederek bu alanda en başarısız modellerden oldu. Google, OpenAI, xAI ve Anthropic gibi büyük şirketlerin modelleri sanal bütçelerini kaybederek iflas etti.

Deney, yapay zekaların statik verilerde güçlü olduğunu ancak futbol gibi kaotik ve rastgele olaylarla dolu gerçek hayatta uzun vadeli tahmin ve risk yönetiminde hâlâ yetersiz kaldığını ortaya koydu.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
