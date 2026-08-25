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Pop Müziğin Efsanesi Nilüfer’in "Yine Yeni Yeniden" Albümünü İnceliyoruz!

etiket Pop Müziğin Efsanesi Nilüfer’in "Yine Yeni Yeniden" Albümünü İnceliyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 18:01
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Türk pop müziği denilince akla gelen ilk isimlerden biri Nilüfer. Nilüfer'in çok albümü var ama Yine Yeni Yeniden albümü baştan sona müthiş şarkıları barındıran bir albüm. Biz de senin için bu albümü inceledik!

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Yine Yeni Yeniden albümü 1992 yılında yayımlandı!

Yine Yeni Yeniden albümü 1992 yılında yayımlandı!

90'lı yıllara damga vuran birçok albüm var. Yine Yeni Yeniden albümü de bunlardan biri. Nilüfer'in de en iyilerinden olan albümde hepimizin bildiği birçok şarkı yer alıyor.

Neler var bu albümde?

  • Şov Yapma

  • Dokun Bana

  • Yeniden Sev

  • Haram Geceler

  • Kavak Yelleri

  • Aman

  • Her Sevda Yeni Bir Veda

  • Dokunsalar Ağlarım

  • Beni Anladın Ya

  • Çarem Benim

Bu albümde tek bir hit yok!

Bu albümde tek bir hit yok!

Yine Yeni Yeniden albümü tek bir şarkıyla geçiştirilebilecek bir albüm değil. Her şarkısı ayrı hit. Genelde albümlerde bir ya da iki şarkı en iyi olur, diğerleri ortalama şarkılardır. Ama Nilüfer'in Yine Yeni Yeniden albümü bu açıdan çok farklı!

Bu albümde her şarkı başarılı oldu diyebiliriz!

Haram Geceler, Kavak Yelleri, Şov Yapma gibi şarkıların hepsi hâlâ çok dinleniyor. Albümdeki 10 şarkı da yıllardır dinlenmeye devam ediliyor. Bu da albümün başarısını gösteriyor zaten!

Albümde öne çıkan şarkılardan biri Kavak Yelleri.

Melankolik bir şarkı Kavak Yelleri. Güçlü sözleri ve yalın yorumuyla yıllardır çok dinlenen ve sevilen bir parça olmayı başardı zaten!

Yine Yeni Yeniden albümü Nilüfer'in 90'lı yıllarda çıkardığı ikinci albüm.

90 yılında çıkardığı Sen Mühimsin albümünden sonra 1992 yılında Yine Yeni Yeniden albümü geldi. Bu albüm Nilüfer'in 13. albümü. Bu albümü ile dinleyicisiyle daha güçlü bağlar kurmaya başladı diyebiliriz.

Albümün arkasında dev bir kadro var.

Albümün arkasında dev bir kadro var.

Bunu tek başına Nilüfer'in başarısı görmek haksızlık olur. Çünkü aslında bu albümün arkasında dev bir kadro var. O zamanın en büyükleri diyebileceğimiz herkes bu albümde birleşmiş aslında.

Kimler var bu kadroda peki?

Albümün prodüktörlüğünü Onno Tunç yapmış. Şarkıların sözlerini ise Aysel Gürel, Kayahan ve Leyla Tuna gibi güçlü isimler yazmış. Yani albümdeki şarkılar Türk popunun en iyileri tarafından yazılmış ve düzenlenmiş.

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Albümdeki Yeniden Sev şarkısı yurt dışına uzanan bir melodi oldu.

Nilüfer'in seslendirdiği Yeniden Sev şarkısını Onno Tunç besteledi. Bu beste Yeniden Sev şarkısı dışında yurt dışında da kullanıldı. Gipsy Kings'in No Vivire şarkısı bu besteyi kullandı. Albümdeki Yeniden Sev şarkısının melodisi sadece Türkiye'de dinlenilmedi, dünyaya açıldı yani!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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