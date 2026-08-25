Pop Müziğin Efsanesi Nilüfer’in "Yine Yeni Yeniden" Albümünü İnceliyoruz!
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Türk pop müziği denilince akla gelen ilk isimlerden biri Nilüfer. Nilüfer'in çok albümü var ama Yine Yeni Yeniden albümü baştan sona müthiş şarkıları barındıran bir albüm. Biz de senin için bu albümü inceledik!
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Yine Yeni Yeniden albümü 1992 yılında yayımlandı!
Bu albümde tek bir hit yok!
Albümde öne çıkan şarkılardan biri Kavak Yelleri.
Yine Yeni Yeniden albümü Nilüfer'in 90'lı yıllarda çıkardığı ikinci albüm.
Albümün arkasında dev bir kadro var.
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Albümdeki Yeniden Sev şarkısı yurt dışına uzanan bir melodi oldu.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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