Pop Müziğin Efsanesi Nilüfer’in "Yine Yeni Yeniden" Albümünü İnceliyoruz!

Yine Yeni Yeniden albümü tek bir şarkıyla geçiştirilebilecek bir albüm değil. Her şarkısı ayrı hit. Genelde albümlerde bir ya da iki şarkı en iyi olur, diğerleri ortalama şarkılardır. Ama Nilüfer'in Yine Yeni Yeniden albümü bu açıdan çok farklı!

Bu albümde her şarkı başarılı oldu diyebiliriz!

Haram Geceler, Kavak Yelleri, Şov Yapma gibi şarkıların hepsi hâlâ çok dinleniyor. Albümdeki 10 şarkı da yıllardır dinlenmeye devam ediliyor. Bu da albümün başarısını gösteriyor zaten!