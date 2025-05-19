Pop Kraliçesinin Tahtı İçin Oylama Zamanı: En İyi Katy Perry Şarkısı Hangisi?

Renkli kostümler, unutulmaz sahne şovları ve dillere pelesenk olmuş hitlerle bir döneme damga vuran isim: Katy Perry! Müzik listelerini alt üst eden, her şarkısıyla bizi farklı bir evrene ışınlayan bu pop kraliçesinin en ikonik şarkısını seçmek kolay mı sandınız? İşte şimdi o zorlu ama bir o kadar da eğlenceli görev sizde!

“Teenage Dream” ile hayallere daldık, “Firework” ile gökyüzünü aydınlattık, “Roar” ile gücümüzü haykırdık... Ama şimdi karar zamanı! Sence Katy Perry'nin en efsane şarkısı hangisi? Oylamaya katıl, favorini zirveye taşı!

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