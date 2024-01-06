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Polisin Sultanahmet Meydanı'nda Yüksek Hızda 'Ferrari' Kullanması Tepkilerin Odağında

Polisin Sultanahmet Meydanı'nda Yüksek Hızda 'Ferrari' Kullanması Tepkilerin Odağında

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.01.2024 - 10:32

Suç örgütleri ve fenomenlere yapılan operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks araç, emniyet güçlerine tahsis edilmişti. Son model lüks araçların emniyete tahsisi tartışma konusu olurken bir polis memuru, trafiğe kapalı Sultanahmet Meydanı'nda Ferrari polis aracıyla hız yaptı. 

O anlara Sultanahmet Meydanı'ndan bulunan vatandaşlardan tepki yağdı.

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Çökertilen suç örgütlerinin el konulan bazı lüks araçları emniyete tahsis edildi.

Çökertilen suç örgütlerinin el konulan bazı lüks araçları emniyete tahsis edildi.

Kar para aklama suçu işleyen fenomenlerden ve suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçlar, geçtiğimiz aylarda emniyet güçlerine tahsis edildi. 

Çökertilen suç örgütlerini paylaşan İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, lüks araçların artık milletin hizmetinde olduğunu duyurmuştu.

"Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır!"

"Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır!"

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sözlerle lüks araçların artık Emniyet Güçleri'ne tahsis edildiğini açıklamıştı. 

Daha sonra bu lüks araçlar, İstanbul'un Taksim, Sultanahmet Meydanı gibi kalabalık bölgelerinde sergilenmeye, hizmet vermeye başladı.

Ancak lüks araçların polislere verilmesi, birçok kişi tarafından eleştirildi.

Ancak lüks araçların polislere verilmesi, birçok kişi tarafından eleştirildi.

Örneğin Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, 'Trafik polisinin Maserati ya da Mercedes'e bindiğini gören insanlar sizce enflasyonun düşeceğine inanır mı?' ifadelerini kullanmıştı. 

Lüks araçların emniyet güçlerince kullanılmasına vatandaşlardan da tepki yağmaya başlamıştı.

Son olarak bir polisin, trafiğe kapalı olan Sultanahmet Meydanı'nda Ferrari ile hız yaptığı görüldü;

Bir vatandaşın 'vatandaşın üstüne sürüyor arabayı' diyerek paylaştığı bu videoya, sosyal medyadan da tepki yağdı.

Bir vatandaşın 'vatandaşın üstüne sürüyor arabayı' diyerek paylaştığı bu videoya, sosyal medyadan da tepki yağdı.
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