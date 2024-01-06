Polisin Sultanahmet Meydanı'nda Yüksek Hızda 'Ferrari' Kullanması Tepkilerin Odağında

Suç örgütleri ve fenomenlere yapılan operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks araç, emniyet güçlerine tahsis edilmişti. Son model lüks araçların emniyete tahsisi tartışma konusu olurken bir polis memuru, trafiğe kapalı Sultanahmet Meydanı'nda Ferrari polis aracıyla hız yaptı.

O anlara Sultanahmet Meydanı'ndan bulunan vatandaşlardan tepki yağdı.