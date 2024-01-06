Polisin Sultanahmet Meydanı'nda Yüksek Hızda 'Ferrari' Kullanması Tepkilerin Odağında
Polisin Sultanahmet Meydanı'nda Yüksek Hızda 'Ferrari' Kullanması Tepkilerin Odağında
Suç örgütleri ve fenomenlere yapılan operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks araç, emniyet güçlerine tahsis edilmişti. Son model lüks araçların emniyete tahsisi tartışma konusu olurken bir polis memuru, trafiğe kapalı Sultanahmet Meydanı'nda Ferrari polis aracıyla hız yaptı.
O anlara Sultanahmet Meydanı'ndan bulunan vatandaşlardan tepki yağdı.
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Çökertilen suç örgütlerinin el konulan bazı lüks araçları emniyete tahsis edildi.
"Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır!"
Ancak lüks araçların polislere verilmesi, birçok kişi tarafından eleştirildi.
Son olarak bir polisin, trafiğe kapalı olan Sultanahmet Meydanı'nda Ferrari ile hız yaptığı görüldü;
Bir vatandaşın 'vatandaşın üstüne sürüyor arabayı' diyerek paylaştığı bu videoya, sosyal medyadan da tepki yağdı.
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