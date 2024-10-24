PlayStation Store Temel Seçimler İndirimlerinde Şahane Fiyatlara Sahip Olabileceğiniz Oyun Önerileri
PlayStation Store Temel Seçimler İndirimlerinde Şahane Fiyatlara Sahip Olabileceğiniz Oyun Önerileri
PlayStation yeni bir indirim dönemiyle daha karşımızda. Temel Seçimler İndirimleri boyunca avantajlı fiyatlarla sahip olabileceğiniz oyunları derledik. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Way Out - 209,80 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harry Potter: Quidditch Champions - 692,34 TL
Immortals Fenyx Rising - 279,80 TL
PlayStation Store Temel Seçimler indirimleri boyunca harika indirimlerle satın alabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın