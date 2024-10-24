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PlayStation Store Temel Seçimler İndirimlerinde Şahane Fiyatlara Sahip Olabileceğiniz Oyun Önerileri

PlayStation Store Temel Seçimler İndirimlerinde Şahane Fiyatlara Sahip Olabileceğiniz Oyun Önerileri

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 15:16

PlayStation yeni bir indirim dönemiyle daha karşımızda. Temel Seçimler İndirimleri boyunca avantajlı fiyatlarla sahip olabileceğiniz oyunları derledik. 👇

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A Way Out - 209,80 TL

Harry Potter: Quidditch Champions - 692,34 TL

Immortals Fenyx Rising - 279,80 TL

PlayStation Store Temel Seçimler indirimleri boyunca harika indirimlerle satın alabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

PlayStation Store Temel Seçimler indirimleri boyunca harika indirimlerle satın alabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

  • No Man's Sky 1,249 TL %60 - 499,60 TL

  • Ancestors: The Humankind Odyssey 1,749 TL %75 - 437,25 TL

  • Forspoken 2,499 TL %70 - 749,70 TL

  • Hitman World of Assassination 1,049 TL %90 - 104,90 TL

  • Dishonored Definitive Edition 699 TL %75 - 174,75 TL

  • Persone 5 1,499 TL %85 - 224,85 TL

  • Prince of Persia: The Lost Crown - Complete Edition 1,300 TL %40 - 780 TL

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