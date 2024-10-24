PlayStation Store Temel Seçimler İndirimleri Başladı: %85'e Varan İndirimler!
PlayStation Store Temel Seçimler İndirimleri Başladı: %85'e Varan İndirimler!
PlayStation Store'da yüzlerce oyunda %85'e varan avantajlı fiyatlar sunan 'Temel Seçimler' indirimleri başladı. İndirim dönemi boyunca pek çok sevilen oyun harika fiyatlarla oyuncuları bekliyor olacak.
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Her geçen gün daha da yükselen oyun fiyatları artık biz oyuncuların alıştığı durumlardan.
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PlayStation Store'da Temel Seçimler indirimleri başladı.
Peki pek çok oyunun indirime girdiği PlayStation Store Temel Seçimler İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?
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