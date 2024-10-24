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PlayStation Store Temel Seçimler İndirimleri Başladı: %85'e Varan İndirimler!

PlayStation Store Temel Seçimler İndirimleri Başladı: %85'e Varan İndirimler!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 14:44

PlayStation Store'da yüzlerce oyunda %85'e varan avantajlı fiyatlar sunan 'Temel Seçimler' indirimleri başladı. İndirim dönemi boyunca pek çok sevilen oyun harika fiyatlarla oyuncuları bekliyor olacak.

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Her geçen gün daha da yükselen oyun fiyatları artık biz oyuncuların alıştığı durumlardan.

Her geçen gün daha da yükselen oyun fiyatları artık biz oyuncuların alıştığı durumlardan.

Oyun oynamak artık adım adım lüks bir hobi sınıfına girmişken oyuncuların imdadına ise platformların indirim dönemleri yetişiyor. Kimi oyunlarda fiyatlar globalin de önüne geçmişken PlayStation yeni bir indirim dönemiyle karşımızda.

PlayStation Store'da Temel Seçimler indirimleri başladı.

PlayStation Store'da Temel Seçimler indirimleri başladı.

PlayStation'ın yeni indirim dönemi boyunca oyuncular yüzlerce oyuna oldukça avantajlı fiyatlarla sahip olabilecekler. Sevilen AAA oyunların yanında dikkat çeken bağımsız oyunlarda da harika fiyatlar gördüğümüz dönem boyunca %85'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak.

Peki pek çok oyunun indirime girdiği PlayStation Store Temel Seçimler İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Peki pek çok oyunun indirime girdiği PlayStation Store Temel Seçimler İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Oyunculara %85'e varan indirimler sunan PlayStation Store Temel Seçimler İndirimleri 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. Kısacası gözünüze kestirdiğiniz oyunlara sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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