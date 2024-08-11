PlayStation'da Oyunlara İnceleme Yazma Özelliği Yolda Olabilir
PlayStation'da Oyunlara İnceleme Yazma Özelliği Yolda Olabilir
Xbox ve Steam'in ardından PlayStation da kullanıcılarına PlayStation Store'da bulunan oyunlara inceleme ve yorum yazma imkanı sunmaya hazırlanıyor.
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Oyuncular olarak favori oyunlarımıza alakalı alakasız yorumlar yapmayı pek sevdiğimiz sır değil.
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PlayStation oyuncuları oyunlara yorum yapmaya davet ediyor.
Şimdilik test aşamasında gibi görünen sistemin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise belli değil.
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