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PlayStation'da Oyunlara İnceleme Yazma Özelliği Yolda Olabilir

PlayStation'da Oyunlara İnceleme Yazma Özelliği Yolda Olabilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 17:38

Xbox ve Steam'in ardından PlayStation da kullanıcılarına PlayStation Store'da bulunan oyunlara inceleme ve yorum yazma imkanı sunmaya hazırlanıyor.

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Oyuncular olarak favori oyunlarımıza alakalı alakasız yorumlar yapmayı pek sevdiğimiz sır değil.

Oyuncular olarak favori oyunlarımıza alakalı alakasız yorumlar yapmayı pek sevdiğimiz sır değil.

Oldukça gelişmiş bir yorum sistemi bulunan Steam'in ardından Xbox da oyunlara oyuncuların yorum yapabilmelerine izin verdikten sonra şimdi ise sırada PlayStation var gibi görünüyor.

PlayStation oyuncuları oyunlara yorum yapmaya davet ediyor.

PlayStation oyuncuları oyunlara yorum yapmaya davet ediyor.

Bir Reddit kullanıcısının gönderisiyle ortaya çıkan habere göre Sony oyuncuları şimdilik yalnızca belli oyunlar için ve e-mail yoluyla inceleme yapmaya davet ediyor.

Şimdilik test aşamasında gibi görünen sistemin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise belli değil.

Şimdilik test aşamasında gibi görünen sistemin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise belli değil.

Sony'den test edilen yorum yapma özelliğinin ne zaman sisteme tamamen dahil edileceğine dair açıklama gelmezken kullanıcılar şimdilik doğrudan mağaza sayfası üzerinden de yorumda bulunamıyorlar.

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