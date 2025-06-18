onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Playlist’ine Göre Gece Yalnız Kalınca Ne Düşünüyorsun?

etiket Playlist’ine Göre Gece Yalnız Kalınca Ne Düşünüyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 20:34

Kulaklıklar takılı, ışıklar kapalı… Gece yalnız kalınca kafanın içi bir anda düşüncelerle dolup taşıyor, değil mi? Hadi bakalım, playlist’ine göre zihninden geçenleri çözüyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gece yalnız kaldığında hangi tarz şarkı dinlersin?

2. Gece uzun bir yürüyüşe çıktığında hangi parça sana eşlik etsin istersin?

3. Müzik seni en çok ne zaman sarar?

4. Peki en sevdiğin gece ritüeli hangisi?

5. Şimdi de sesiyle sana iyi gelecek bir şarkıcı seç bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gece yalnızken en çok hangi duyguda kaybolursun?

7. Yalnızken seni en çok ne rahatlatır?

8. Son olarak, en çok hangi anlarda müzik dinlemek sana iyi gelir?

Eski aşklar ve pişmanlıklar...

Gece yalnız kaldığında playlist’in seni geçmişe götürüyor. Eski aşklar, bitmemiş hikayeler, gönderilmeyen mesajlar… Aklından geçenleri durduramıyorsun. Slow parçalar seni ele geçiriyor ve zaman zaman gözlerin doluyor. Geceleri dinlediğin bu parçalar senin duygusal derinliğini açığa çıkarıyor. Yalnız kaldığında derin düşüncelerine eşlik edecek parçalara ihtiyaç duyuyorsun.

Hayallere dalıyorsun...

Senin gece playlist’in seni hayallere sürüklüyor. Geleceğe dair planlar yapıyor, sessizce uzaklara dalıyorsun. Vance Joy, Arctic Monkeys gibi isimler listende sık sık dönüyor. Yalnızlık senin için bir kaçış, bir kendinle buluşma anı. Sessizlik, senin ruhunu besliyor. Zaman zaman hüzünlensen de geleceğe dair seni motive edecek düşüncelere de dalıyorsun.

Yapamadığın şeyler aklına geliyor!

Senin gece playlist’in agresif vokaller ve sert ritimlerle dolu. Nirvana, Metallica, Iron Maiden gibi isimler listende başı çekiyor. Yalnızlık sana asi ruhunu hatırlatıyor ve bazen içindeki öfkeyi ortaya çıkarıyor. Bağırarak şarkı söylemek, kafa sallamak ve enerjiyi atmak senin için terapi gibi. 'Keşke böyle olmasaydı!' diye düşünüp gergin anlar yaşadığın gecelerin oluyor ama müzik sana her zaman iyi geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın