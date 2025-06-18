Playlist’ine Göre Gece Yalnız Kalınca Ne Düşünüyorsun?
Kulaklıklar takılı, ışıklar kapalı… Gece yalnız kalınca kafanın içi bir anda düşüncelerle dolup taşıyor, değil mi? Hadi bakalım, playlist’ine göre zihninden geçenleri çözüyoruz! 👇
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1. Gece yalnız kaldığında hangi tarz şarkı dinlersin?
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2. Gece uzun bir yürüyüşe çıktığında hangi parça sana eşlik etsin istersin?
3. Müzik seni en çok ne zaman sarar?
4. Peki en sevdiğin gece ritüeli hangisi?
5. Şimdi de sesiyle sana iyi gelecek bir şarkıcı seç bakalım. 👇
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6. Gece yalnızken en çok hangi duyguda kaybolursun?
7. Yalnızken seni en çok ne rahatlatır?
8. Son olarak, en çok hangi anlarda müzik dinlemek sana iyi gelir?
Eski aşklar ve pişmanlıklar...
Hayallere dalıyorsun...
Yapamadığın şeyler aklına geliyor!
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