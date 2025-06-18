Playlist’ine Göre Gece Yalnız Kalınca Ne Düşünüyorsun?

Senin gece playlist’in seni hayallere sürüklüyor. Geleceğe dair planlar yapıyor, sessizce uzaklara dalıyorsun. Vance Joy, Arctic Monkeys gibi isimler listende sık sık dönüyor. Yalnızlık senin için bir kaçış, bir kendinle buluşma anı. Sessizlik, senin ruhunu besliyor. Zaman zaman hüzünlensen de geleceğe dair seni motive edecek düşüncelere de dalıyorsun.