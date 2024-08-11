Planladığın Yaz Tatiline Göre İçini Kıpır Kıpır Yapacak Bir Şarkı Öneriyoruz!

Tatilini renklendirecek, seni dans ettirecek veya sıcak güneş altında keyifli bir melodi eşliğinde hayal kurmaya davet edecek bir şarkı önermek isteriz. Bu şarkı, tatil planlarını daha da heyecanlı hale getirecek ve içini kıpır kıpır yapacak👇