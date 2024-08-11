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Planladığın Yaz Tatiline Göre İçini Kıpır Kıpır Yapacak Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Planladığın Yaz Tatiline Göre İçini Kıpır Kıpır Yapacak Bir Şarkı Öneriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 17:16

Tatilini renklendirecek, seni dans ettirecek veya sıcak güneş altında keyifli bir melodi eşliğinde hayal kurmaya davet edecek bir şarkı önermek isteriz. Bu şarkı, tatil planlarını daha da heyecanlı hale getirecek ve içini kıpır kıpır yapacak👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangi tatil çeşidi sana daha çok hitap ediyor?

2. Bir yaz tatilinde ideal tatil süresi sizce ne kadar olmalı?

3. Söyle bakalım, tatile neyle gitmek istersin?

4. Peki, tatili kiminle yapmak istiyorsun?

5. Bu dondurmalardan birini seç!

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6. Tatil tercihin ne kadar lüks olmalı? Puanlar mısın? (1 hiç lüks aramam, 5 ultra lüks olmalı)

7. Bu yaz tatile çıkabildin mi?

8. Son olarak, bu manzaraya karşı hangisini içmeyi tercih edersin?

8. Son olarak, bu manzaraya karşı hangisini içmeyi tercih edersin?

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