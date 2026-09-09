PISA 2025: Türkiye Yükseliyor, Ama Her Çocuk Aynı Hızla mı Yükseliyor?

PISA 2025’in Türkiye için en olumlu yanı yalnızca ortalama puan artışı değil. Temel yeterlilik düzeyine ulaşan öğrenci oranı da güçlü bir görüntü veriyor. Fen bilimlerinde öğrencilerin yüzde 81’i en az 2. düzeye ulaşıyor; OECD ortalaması yüzde 74. Okumada Türkiye yüzde 76 ile OECD’nin yüzde 69’luk ortalamasının üzerinde. Matematikte ise yüzde 64 ile OECD’nin yüzde 65’lik ortalamasına çok yakın.

Daha önemlisi, 2015’e göre düşük performans gösteren öğrenci oranı matematikte ve okumada 16’şar puan, fen bilimlerinde ise 25 puan azalmış durumda. Yani mesele sadece birkaç yüksek performanslı öğrencinin ortalamayı yukarı çekmesi değil. Sistemin tabanında da bir iyileşme var.

Bunu kabul etmeden yapılacak her eleştiri eksik kalır. Eğitim tartışmalarında ne yazık ki iki kabileye ayrılmayı seviyoruz: Ya her şeyi “tarihî başarı” ilan ediyoruz ya da iyi olan hiçbir şeyi görmemeye yemin ediyoruz. Verinin daha sıkıcı ama daha dürüst bir huyu var: Aynı anda hem iyi hem sorunlu şeyler söyleyebiliyor.

2. Fakat asıl soru şu: Kim yükseliyor?

PISA’nın Türkiye notundaki en kritik bulgulardan biri sosyoekonomik başarı farkı. Türkiye’de en avantajlı yüzde 25’lik öğrenci grubu ile en dezavantajlı yüzde 25’lik grup arasında fen bilimlerinde 81 puanlık fark var. OECD ortalamasındaki fark 85 puan.

İlk bakışta “OECD’den daha kötü değiliz” denebilir. Fakat trend daha önemli: OECD’ye göre 2015-2025 arasında fen bilimlerinde avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasındaki fark Türkiye’de büyürken OECD genelinde daraldı. Üstelik Türkiye’deki iyileşme avantajlı öğrencilerde dezavantajlı öğrencilere göre daha güçlü gerçekleşti.

2022-2025 döneminde de en yüksek puan alan yüzde 10 ile en düşük puan alan yüzde 10 arasındaki mesafe matematik ve fen bilimlerinde açıldı. Matematikte sosyoekonomik başarı farkının 2022-2025 arasında büyüdüğü ülkeler yalnızca Brezilya, Filipinler ve Türkiye oldu.

Burada cümleyi doğru kurmak önemli: Dezavantajlı öğrencilerin tamamı mutlak olarak geriliyor demek doğru değil. Hatta bazı göstergelerde onlar da ilerliyor. Sorun şu ki avantajlı öğrenciler daha hızlı ilerlediğinde aradaki mesafe büyüyor. Eğitimde eşitsizlik tam olarak böyle üretiliyor: Kimse yerinde saymıyor olabilir, ama biri diğerinden sürekli daha hızlı koşuyorsa yarış giderek adaletsizleşiyor.

“Ortalama yükselirken makas açılıyorsa, sistem daha başarılı olabilir; ama aynı ölçüde daha adil değildir.”