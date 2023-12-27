Pınar Deniz'in Dans Ettiği Eğlenceli Paylaşımındaki Enerjisi "Hayat Kaan Yıldırım'a Güzel" Dedirtti
Pınar Deniz'in Dans Ettiği Eğlenceli Paylaşımındaki Enerjisi "Hayat Kaan Yıldırım'a Güzel" Dedirtti
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, dans ederken çekilmiş keyifli anlarını paylaşarak hayranlarını büyüledi. 'Dinle' şarkısıyla hem eğlenen hem eğlendiren Deniz'in paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu!
Detaylara gelin birlikte bakalım.
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Hem güzelliği hem de başarılı performansı ile televizyon dünyasında çok sevilen Pınar Deniz'i hepimiz tanıyoruz.
Ünlü oyuncu son zamanlarda Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile kendine hayran bırakıyor.
Kendisi oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Deniz, her paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bırakıyor desek yalan olmaz!
Pınar Deniz, bu sefer de "Dinle" şarkısında dans ettiği eğlenceli anları sevenleri ile paylaştı.
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İşte Pınar Deniz'in videosu:
Deniz'in eğlendiği dans paylaşımına takipçilerinden birçok yorum geldi!
Gelin yorumlara birlikte bakalım!
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Siz Pınar Deniz'in eğlenceli anları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Malum soruya cevabım evet lakin hanımefendiyi pek bir itici buluyorum, adını koyamadığım bir durum var, pek bir yapmacık pek bir eğreti, kremşanti ile yapılm... Devamını Gör
Bence Kaanla yasamanin stres atmasi