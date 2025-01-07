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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı İçinde Fondü ve Çıtır Milföy Çubukları Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı İçinde Fondü ve Çıtır Milföy Çubukları Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 19:31

Şık sunumuyla sofraları güzelleştirecek, lezzetiyle büyüleyecek bu tarifi mutlaka denemelisiniz! 🥰

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı İçinde Fondü ve Çıtır Milföy Çubukları Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı İçinde Fondü ve Çıtır Milföy Çubukları Nasıl Yapılır?

Balkabağı İçinde Fondü 

Malzemeler

  • 100 gram dil peyniri

  • 50 gram cheddar peyniri

  • 50 gram Kars gravyeri

  • 1 YK nişasta

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 SB su

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1/2 limon suyu

  • 1 çay kaşığı muskat

Hazırlanışı

1. Balkabağının içini oyun ve malzemeleri karıştırın. Daha sonra bu hacı balkabağı içerisine dökün. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hamur işi ayarında kontrollü pişirin. Arada karıştırmak gerekebilir.

Çıtır Milföy Çubukları

Malzemeler

  • 3-4 adet milföy

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Kavrulmuş susam

Hazırlanışı

1. Milföyü kesin ve yumurta sarısı sürün. Üzerine susam serpip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hamur işi ayarında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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