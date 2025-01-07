Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı İçinde Fondü ve Çıtır Milföy Çubukları Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı İçinde Fondü ve Çıtır Milföy Çubukları Nasıl Yapılır?
Şık sunumuyla sofraları güzelleştirecek, lezzetiyle büyüleyecek bu tarifi mutlaka denemelisiniz! 🥰
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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı İçinde Fondü ve Çıtır Milföy Çubukları Nasıl Yapılır?
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