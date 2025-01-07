Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı İçinde Fondü ve Çıtır Milföy Çubukları Nasıl Yapılır?

Balkabağı İçinde Fondü

Malzemeler

100 gram dil peyniri

50 gram cheddar peyniri

50 gram Kars gravyeri

1 YK nişasta

1 diş sarımsak

1/2 SB su

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 limon suyu

1 çay kaşığı muskat

Hazırlanışı

1. Balkabağının içini oyun ve malzemeleri karıştırın. Daha sonra bu hacı balkabağı içerisine dökün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hamur işi ayarında kontrollü pişirin. Arada karıştırmak gerekebilir.

Çıtır Milföy Çubukları

Malzemeler

3-4 adet milföy

1 adet yumurta sarısı

Kavrulmuş susam

Hazırlanışı

1. Milföyü kesin ve yumurta sarısı sürün. Üzerine susam serpip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hamur işi ayarında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!