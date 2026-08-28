article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Philips Café Aromis Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir?

etiket Philips Café Aromis Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Philips Café Aromis, sadece şahane kahveler yapmakla kalmıyor, aynı zamanda üşengeçlerin kalbini çalacak kadar zahmetsiz bir temizlik deneyimi sunuyor. 'Kahve keyfi güzel de kim uğraşacak şimdi bunun temizliğiyle?' sorusunu tarihe gömen pratik detaylara bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu makine sizi sizden daha iyi tanıyor.

Bu makine sizi sizden daha iyi tanıyor.

Sabah gözünü açtığında ne içmek istediğini bilemeyen o kararsız ruh halini düşün. HomeID uygulamasındaki yapay zeka destekli asistan tam bu anlar için var. Kullandığın kahve çekirdeğine göre en iyi ayarı saniyeler içinde şak diye önüne getiriyor.

Dışarıdaki kafelere harcanan paralar cepte kalıyor.

Canın her gün aynı filtre kahveyi veya düz espressoyu içmek istemeyebilir. Menüsünde tam elli dört farklı sıcak ve soğuk içecek tarifi barındıran bu cihaz mutfağı resmen üçüncü nesil bir kahve dükkanına çeviriyor. Latte, cortado ya da flat white canın ne çekiyorsa tek dokunuşla bardağına doluyor.

Yaz sıcağında buz gibi cold brew saniyeler içinde hazır oluyor.

Yaz sıcağında buz gibi cold brew saniyeler içinde hazır oluyor.

Geleneksel yöntemlerle saatlerce bekletilen o cold brew demleme süreçleri insanı hayattan bezdirir. Cihazın gelişmiş soğuk demleme sistemi, kavurucu yaz günlerinde imdadına ışık hızıyla yetişiyor.

Gelelim temizlik kısmına!

Gelelim temizlik kısmına!

Kahve makinelerinden soğuma sebebi olan o incecik, ulaşılamayan süt borularını kafanızdan tamamen silin. Philips Café Aromis, borusuz tasarlanan LatteGo Pro süt sistemiyle bu eziyete son veriyor. Süt haznesini yerinden çıkarıp musluğun altına tutmanız yetiyor; sadece on saniyede içinde tek bir süt kalıntısı bile kalmadan pırıl pırıl oluyor.

Süt karafı bulaşık makinesinde rahatça yıkanıyor.

Süt karafı bulaşık makinesinde rahatça yıkanıyor.

'Elde yıkamaya da üşenirim, ben her şeyi makineye atarım' diyen konfor düşkünleri için harika bir haberimiz var. LatteGo Pro süt karafını ve altındaki damlama tepsisini hiç düşünmeden bulaşık makinesine fırlatabiliyorsunuz. Yüksek sıcaklıkta yıkanabilen bu parçalar, her yıkamadan sonra ilk günkü gibi hijyenik bir şekilde makineye geri dönüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Makinenin kireçlenme derdi yıllarca gündemden düşüyor.

Makinenin kireçlenme derdi yıllarca gündemden düşüyor.

Sürekli kireç çözücü kimyasallar aramaktan veya makinenin tıkanmasından korkup kahve keyfini bölmek çok can sıkıcıdır. İçindeki AquaClean su filtresi sayesinde, düzenli filtre değişimiyle tam beş bin fincana kadar kireç temizleme derdi ortadan kalkıyor. Bu da neredeyse birkaç yıl boyunca kireç temizliğiyle hiç uğraşmayacağınız anlamına geliyor.

İç mekanizma tek bir hareketle yerinden çıkıyor.

İç mekanizma tek bir hareketle yerinden çıkıyor.

Pek çok makinenin içi açılmaz ve zamanla içeride kalan kahve atıkları nemden dolayı küf kokusuna sebep olur. Bu cihazda ise durum tamamen farklı çünkü ana demleme grubu tek bir dokunuşla gövdeden tamamen ayrılıyor. Haftada bir kez bu parçayı çıkarıp lavaboda durulamanız, içeride hiçbir kahve tortusunun birikmemesi için fazlasıyla yetiyor.

Filtre değişim zamanını akıllı ekran size söylüyor.

Filtre değişim zamanını akıllı ekran size söylüyor.

'İyi güzel de ben bu filtrenin ne zaman değişeceğini nereden anlayacağım' diye düşünmenize hiç gerek kalmıyor. Cihazın üzerindeki akıllı renkli ekran, filtrenin ömrü azaldığında sizi kibarca uyarıyor. Yeni filtreyi taktığınız an kireç sayacı sıfırlanıyor ve makine ilk günkü performansıyla çalışmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın